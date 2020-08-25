Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi

Peru'daki gece kulübü baskınında korkutan görüntü: 26 kişinin korona virüs olduğu ortaya çıktı

Peru'nın başkenti Lima'da polisin baskın düzenlediği bir gece kulübünde yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda ölen 13 kişiden 11'inde korona virüs tespit edildi açıklandı. Baskının ardından tutuklanan 23 kişiden ise 15'inin korona virüs ile enfekte olduğu belirtildi.