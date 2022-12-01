Dünya Brezilyada toprak kayması iki ölü ve çok sayıda kayıp var
AMERİKA

Brezilya'da toprak kayması: iki ölü ve çok sayıda kayıp var

Brezilya’nın Parana eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 15 araç toprak altında kaldı çok sayıda kayıp var.

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Haber Merkezi İHA
Brezilyada toprak kayması: iki ölü ve çok sayıda kayıp var
Brezilya

Brezilya’nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Guaratuba’da şiddetli yağış, faciaya yol açtı.

BR-376 otoyolunun 200 metrelik bir bölümünde toprak kayması meydana geldi.

Faciada 15 civarında araç toprak altında kalırken, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, 30 ila 50 kişinin de kayıp durumda olabileceği belirtildi.

Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre 500’den fazla evde hasar meydana geldi.

Bölgede polis, itfaiye, sivil savunma ekipleri ve kurtarma köpekleriyle başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

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