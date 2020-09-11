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Brezilyalı çevrecinin acı sonu: Araştırmaya gittiği yerliler tarafından okla öldürüldü

Brezilya'nın önde gelen çevrecilerinden Rieli Franciscato'nun, araştırmaya gittiği izole yerli halkı tarafından atılan okla vurularak hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu bölgede haziran ayında görülen izole yerli halkı araştırmak üzere bölgeye giden Franciscato'nun, varlığını kanıtlamaya çalıştığı izole yerliler tarafından dün atılan bir okla göğsünden vurulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Rieli Franciscato.
Rieli Franciscato.

Brezilya'nın önde gelen çevrecilerinden Rieli Franciscato'nun, araştırmaya gittiği izole yerli halkı tarafından atılan okla vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya Ulusal Yerli Vakfına ait Etu Çevre Koruma Birimi Koordinatörü Franciscato'nun, dün Rondonia eyaletindeki Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyinde yaşamını yitirmesi kamuoyunda yankı buldu.

GÖĞSÜNDEN OKLA VURULDU

Söz konusu bölgede haziran ayında görülen izole yerli halkı araştırmak üzere bölgeye giden Franciscato'nun, varlığını kanıtlamaya çalıştığı izole yerliler tarafından dün atılan bir okla göğsünden vurulduğu kaydedildi.

Kamu Polisi yetkilileri, Franciscato'nun okla vurulduğunda askeri polisin desteğiyle bölgede görev yaptığını bildirdi.

Polis Müdürü Jeremias Mendes, olayı, "Polisler, oklarla saldırıya uğradıklarını fark ettiklerinde aracın arkasına sığınmışlar, ancak kurban zamanında sığınamamış. Saldırılar durduğunda, kurbanı yerde yatarken bulmuşlar, ancak yerli halk çoktan gitmiş." şeklinde açıkladı.

PROFESYONEL ARAŞTIRMACIYDI

Mendes, çalışmaların izole edilmiş yerli halkın varlığını teyit etmek amacıyla yapıldığını kaydederek, Franciscato'nun durumu kaydetmek üzere bir araştırma hizmeti yürütmek için bölgeye giden bir profesyonel olduğunu belirtti.

Bölgedeki çevre derneği yetkililerine göre, izole yerli halk, düşman ile savunmacı arasındaki farkı bilmiyordu ve muhtemelen "söz konusu yerliler topraklarının işgal edildiğini zannederek" hayatta kalmaya çalışıyorlardı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre haziran ayında, Uru-Eu-Wau-Wau yerli topraklarının güneyindeki Seringueiras bölgesinde bir çiftlikte bir grup izole yerli insan görülmüş, yerlilerin çiftlikten bir tavuk ve bir balta alıp, yerine av eti bırakarak gittikleri bildirilmişti.

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