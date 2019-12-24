Dünya Brezilyanın Trumpı Bolsonaro hastaneye kaldırılıp beyin tomografisi çekildi
AMERİKA

Brezilya'nın Trump'ı Bolsonaro hastaneye kaldırılıp beyin tomografisi çekildi

Brezilya'nın Trump'ı Bolsonaro hastaneye kaldırılıp beyin tomografisi çekildi

Devlet Başkanlığı iletişim ofisinden yapılan açıklamada, konutunda düşen Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırıldığı ve kafa tomografisinin çekildiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

  • Tetkiklerinde sorun görülmediği kaydedilen açıklamada, devlet başkanının 6 ila 12 saat müşahede altında kalacağı belirtildi.

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Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Brezilya medyasında, Bolsonaro'nun banyoda kayarak düştüğü ve başını çarptığı ileri sürüldü.

Bolsonaro'nun ay başında, danışmanlarına kendisini son derece yorgun hissettiğini söylediği, toplantı ve programlarının yıl sonuna kadar hafifletilmesini istediği iddia edilmişti.

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