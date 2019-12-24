Brezilya'nın Trump'ı Bolsonaro hastaneye kaldırılıp beyin tomografisi çekildi

Gündem

Dünyada en çok bilimsel makaleyi Çin üretiyor, Türkiye 17.sırada

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak bu sıralamada üniversite ve akademisyen sayısı dikkate alınmıyor.