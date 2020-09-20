Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Brükselde otomobilsiz gün Sokaklar yaya ve bisikletlilere kaldı
AVRUPA

Brüksel'de otomobilsiz gün: Sokaklar yaya ve bisikletlilere kaldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen bir etkinlik kapsamında yollar bir günlüğüne trafiğe kapatıldı. Otomobillerin yasaklandığı günde sokaklar yaya ve bisikletlilere kaldı.

Haber Merkezi AA
Brüksel
Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir günlüğüne motorlu araçlara kapatılan yollar ve sokaklar, yayaların ve bisikletlilerin oldu.

Ülkede her yıl düzenlenen "Otomobilsiz Gün" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

30 KM HIZ LİMİTİ

Saat 09.30'dan 19.00'a kadar Brüksel'de motorlu araçlar kontak kapattı. Sadece toplu taşıma araçlarına ve zorunlu hallerde araç kullanımına izin verilirken şehir içinde 30 kilometre hız limiti uygulandı.

Kent sakinleri bugünü fırsata çevirerek yayan ya da bisikletleriyle şehrin sokaklarını turladı.

Gün dolayısıyla çeşitli aktiviteler de yapılıyor. Brüksel Belediyesi sınırları içinde geziler, oyunlar, spor, müzik, sergi ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

Brüksel Toplu Taşıma Şirketi (STIB) de araçların trafiğe çıkmayacağı saatlerde ücretsiz hizmet sunuyor.

Konya’da bisiklet tramvayı dönemi: Bisiklet kullanıcılarına yönelik projenin dünyada benzeri yok
GÜNDEM
Konya’da bisiklet tramvayı dönemi: Bisiklet kullanıcılarına yönelik projenin dünyada benzeri yok
Abone Ol Google News
Milattan önce yapılmış

Milattan önce yapılmış

Görenleri hayrete düşürüyor.
Görünce şok geçirdiler

Görünce
şok geçirdiler

21 aracın camını sopayla kırdı.
Aylarca evine kimseyi almadı

Aylarca evine kimseyi almadı

Koronavirüs bayram ziyaretine gelen kızından bulaştı.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

"Aynı anda iki virüsle savaşmayalım."
En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

En çok 'Türkiye'de tatil' aratıldı

Türkiye, İngilizler için en popüler tatil yeri.​
31 milyonu aştı

31 milyonu aştı

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu.
'Mavi' dolunay gerçekleşecek

'Mavi' dolunay gerçekleşecek

NASA açıkladı: Nadir görülüyor.
Zorunlu olacak

Zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı.
'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Zamana meydan okuyor

Zamana meydan okuyor

​Çivisiz cami 200 yıldır dimdik ayakta.
Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

Brezilya'dan inanılmaz görüntüler!

​Her gün bin kişinin öldüğü ülkede plajlar dolu...
80 hektar kül oldu

80 hektar kül oldu

Küle dönen alan havadan görüntülendi.
Resmen <br>Premier Lig'de

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.