Dünya Brükselde sarı yelekliler AB kurumlarına doğru yürüyor
AVRUPA

Fransa'dan sonra Brüksel'de 'sarı yelekliler' AB kurumlarına doğru yürüyor

Brüksel'de 'sarı yelekliler' AB kurumlarına doğru yürüyor

Fransa'daki Sarı Yelekliler protestoları Belçika'ya da sıçradı. Başkent Brüksel'de gösteri düzenleyen yüzlerce gösterici AB kurumlarına doğru yürüyor.

AA
'Sosyal Kış geliypr'
'Sosyal Kış geliypr'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenleyen yüzlerce "sarı yelekli", Avrupa Birliği (AB) kurumlarına doğru yürümeye başladı.

Brüksel'in merkezi Arts-Loi'da toplanan göstericiler, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Schuman bölgesine doğru yürümeye başladı.

AA

  • AB Konseyi binası yakınlarında "sarı yelekliler" ve polis karşı karşıya geldi.

Polis, bölgede yoğun güvenlik önemleri alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

Brüksel'de Park metro istasyonu ve Reyers Centre tüneli kapatıldı.

Gösteriler başlamadan önce Brüksel polisi, 50 kişiyi gözaltına almıştı.

AA

AA

AA

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