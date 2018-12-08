Brüksel'de 'sarı yelekliler' AB kurumlarına doğru yürüyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenleyen yüzlerce "sarı yelekli", Avrupa Birliği (AB) kurumlarına doğru yürümeye başladı.
Brüksel'in merkezi Arts-Loi'da toplanan göstericiler, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Schuman bölgesine doğru yürümeye başladı.
- AB Konseyi binası yakınlarında "sarı yelekliler" ve polis karşı karşıya geldi.
Polis, bölgede yoğun güvenlik önemleri alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.
#Fransa'nın ardından #Belçika da karıştı. Sarı yelekli göstericiler Avrupa Birliği'nin kurumlarına doğru yürüyor.#GiletsJeunes pic.twitter.com/ZBc8UVKoc0
#Fransa'nın ardından #Belçika da karıştı. Sarı yelekli göstericiler Avrupa Birliği'nin kurumlarına doğru yürüyor.#GiletsJeunes pic.twitter.com/ZBc8UVKoc0— Yeni Şafak Dünya (@yenisafakdunya) 8 Aralık 2018
Brüksel'de Park metro istasyonu ve Reyers Centre tüneli kapatıldı.
Gösteriler başlamadan önce Brüksel polisi, 50 kişiyi gözaltına almıştı.