Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüşecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.