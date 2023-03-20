Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirecek.
- Çavuşoğlu önceki gün de Çavuşoğlu, 18 Mart’taki Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Samih Şukri ile görüşmüştü.
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20 dakika önce