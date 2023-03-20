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Dünya

Brüksel'de sürpriz temas: Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias'la görüşecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirecek.

13:53 . 20/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirecek.

  • Çavuşoğlu önceki gün de Çavuşoğlu, 18 Mart’taki Mısır ziyareti kapsamında mevkidaşı Samih Şukri ile görüşmüştü.

Ayrıntılar geliyor...



#Mevlüt Çavuşoğlu
#brüksel
#yunanistan
#Nikos Dendias
20 dakika önce
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