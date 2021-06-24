Dünya Brüksele 2035ten itibaren benzinli ve LPGli araçlar giremeyecek
AVRUPA

Brüksel'e 2035'ten itibaren benzinli ve LPG'li araçlar giremeyecek

Brüksel'e 2030 itibarıyla dizel, 2035 itibarıyla da LPG'li ve benzinli araçların girmesi yasaklandı. Elektrikli şarj istasyonlarının altyapısının iyileştirilmesi ve sayısının artırılması için de ek tedbirler alındı.

Haber Merkezi AA
Brüksele 2035ten itibaren benzinli ve LPGli araçlar giremeyecek
Brüksel'e 2035'ten itibaren benzinli ve LPG'li araçların girmesi yasaklandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'e 2030 itibarıyla dizel, 2035 itibarıyla da LPG'li ve benzinli araçların girmesi yasaklandı.

Hükümet, düşük emisyon politikası çerçevesinde aldığı kararla Brüksel bölgesine 2030 itibarıyla dizel yakıtlı araçların girmemesi kararı aldı.

2035'ten sonra yasak

Hava, İklim ve Enerji Yasası'nın parçası olan karara göre, LPG'li ve benzinli araçların girişi ise 2035 itibarıyla yasaklandı.

Elektrikli şarj istasyonlarının altyapısının iyileştirilmesi ve sayısının artırılması için de ek tedbirler alındı.

Avrupa'nın kalbi sayılan Brüksel bölgesinde, karbon emisyon düzeyinin yüksek olduğu biliniyor.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa Birliği'nde (AB) analiz ettiği 323 kentin yarısından fazlasında hava kalitesinin kötü olduğunu tespit etmişti.

Abone Ol Google News
Instagrama yeni güncelleme

Instagram'a
yeni güncelleme

Reels çekim süresi uzatıldı.
Çözümü Türkiyede buldular

Çözümü Türkiye'de buldular

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası.
Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlundan yanıt: Gündemimizde değil gitmeyeceğim

Asiltürk’ün Saadet’e kongre çağrısına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Gündemimizde değil gitmeyeceğim

TOGG 2022'nin ekim ya da kasım ayında banttan inecek.

Formula 1 yönetimi İstanbul Park'ı takvime ekledi.

Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u topa tuttu.

​Reuters: Libya Zirvesi'nde Türkiye-Rusya anlaştı.

​Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı sayısını açıkladı

Çaylar 'Bizim Gız'dan

Çaylar 'Bizim Gız'dan

Şehirden köyüne döndü: Şalvarı ve yemenisiyle servis yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.