Bu bayram ​ayrılık ve kan​ kokuyor

Günlerdir Gazze’yi bombalayan İsrail, Ramazan Bayramı’nda da durmadı. İsrail savaş uçakları dün sabah saatlerinden itibaren Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdü. Hava saldırılarından endişe eden halk evlerden dışarı çıkamazken, İsrail savaş uçakları Filistinlilerin bayram sevincini çaldı.

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Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinli genç Ayat Mahmud, Gazze’de bayramdan söz etmenin mümkün olmadığını belirtti. Mahmud, “Bu bayram şehit kokuyor, ayrılık kokuyor, kan kokuyor. İsrail, sabah saatlerinden itibaren bombardımana başlayarak insanları korkutmayı hedefledi. İnsanların bayram sevincini kursaklarında bırakmak, bayram havasını yok etmek istedi” dedi.

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Bayram için daha önce hazırlık yaptıklarını, misafir beklediğini, arkadaşlarıyla görüşmeyi planladığını belirten genç kız, “Şu an bunlar mümkün değil. Bayram havası taziye havasına döndü” diye konuştu.

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BİZE YAŞARKEN ÖLMEK YAZILMIŞ

Kampta yaşayan Filistinli Ekrem Süleyman da normalde bayramlarda komşularını, akrabalarını ziyaret ettiklerini ancak bu bayram durumun farklı olduğunu söyledi. Süleyman, “Birkaç saat sonra şehit ailelerine taziyelere gideceğim. Dini bayram ve günleri kutlamak dünyadaki tüm insanlar için uluslararası sözleşmelerle koruma altındadır. Ama yalnızca Gazze’de bize yaşarken ölmek yazılmış” ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuk İbrahim Cabir de bayramlarda parklarda, bahçelerde eğlendiklerini ama bu bayram çok üzgün olduklarını belirtti. Cabir, İsrail’in saldırıları başlamadan önce aldıkları bayramlık kıyafetini bile giymediğini söyledi.