Bu da İdlib’in altın kupası: Kamplar futbol heyecanıyla şenlendi

Suriye’deki çocuklar için yardım faaliyetleri yürüten Menekşe İnsani Yardım Derneği, İdlib’deki çadır kamplarda yaşayan çocukları savaş ortamından çıkarmak için “Kamplar Dünya Kupası” adı verilen organizasyon düzenledi. Kamplarda kalan yetenekli 448 çocuğa 6 ay antrenman yaptırıldı ve 32 futbol takımı oluşturuldu. Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi İdlib’de iç savaş mağduru çocuklara dikkati çekmek için düzenlenen “Kamplar Dünya Kupası”, il merkezindeki bir halı sahada başladı.

MUTLULUĞU BURADA YAŞADIK

Turnuvaya katılan çocuklardan Muhammed el-Aşi, İdlib’de beton fabrikasında çıraklık yaptığını, son aylarda günün 2,5 saatini antrenmanlar için ayırdığını anlattı. İlk kez böyle bir organizasyona katıldığını ifade eden el-Aşi, iyi hazırlandıklarını, kupayı kazanacaklarını söyledi. Organizasyonun açılışına katılan Nur el-Hayr adlı kamptan Enes Abdülrazzak da ilk maçı seyretmek için geldiğini dile getirdi. Abdülrazzak, “Katar’a dünya kupasına gidemedik. Mutluluğu burada yaşadık. Yakında bizim takımın maçlarının sırası gelecek. Kazanacağımızı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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SAVAŞ ORTAMINDAN ÇIKSINLAR İSTEDİK

Açılış törenine katılanlardan Menekşe Derneği Gönüllüsü Muhammed Said, “Çocukları savaş ortamından çıkarmak için kendi imkanlarımızla özel bir dünya kupası organize ettik” dedi. İdlib’deki çadır kamplarda yaşayan ve çalışmak zoruna kalan çocukların durumuna dikkati çekmek istediklerini belirten Said, “Çadır kamplarda yaşayan çocuklara dünya kupası atmosferini yaşatmak istiyoruz. Diğer çocuklar gibi mutlu olma hakları var” diye konuştu.