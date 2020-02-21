Bu ırkçı terörü durdurun

Avrupa’da giderek artan ırkçı terör, bu sefer de Almanya’da kendini gösterdi. Son dönemde Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırıların arttığı Almanya’da önceki gece ırkçı bir katliam yaşandı. Almanya’nın Hessen Eyaleti’ne bağlı ve Franfkurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Yerel saatle 22.00’de, Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı kafede gerçekleşen saldırada, 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 5’inin Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Ölenlerden birinin nargile kafenin sahibi 30 yaşındaki Sedat Gürbüz, diğerinin de 37 yaşındaki Gökhan Gültekin olduğu bildirildi.

Irkçı saldırgan Tobias Rathjen 9 kişiyi öldürdükten sonra sonra 72 yaşındaki annesini de öldürürek intihar etti.

ANNESİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Saldırının ardından özel harekat timi, tanık ifadeleri ve videolar sayesinde saldırgan olduğu düşünülen kişinin evine baskın düzenledi. Polisler, evde saldırganın dışında bir kişinin daha cesedinin bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede saldırganın aşırı sağcı Tobias Rathjen olduğu tespit edildi. 43 yaşındaki ırkçı saldırganın 72 yaşındaki annesini öldürdükten sonra intihar ettiği saptandı.

Olay yerine gelerek çiçek bırakan Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, bölgedeki vatandaşların tepkisine maruz kaldı. Steinmeier’a seslenen vatandaşlar “Cumhurbaşkanı, çiçek bırakmak yetmez, önlem alın” diyerek tepki gösterdi.

TERÖR SORUŞTURMASI

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, terör saldırısını düzenleyen kişinin yabancı düşmanlığı saikiyle hareket ettiğini söyledi. Beuth, Federal Başsavcılığın olaya ilişkin terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlattığını açıkladı. Tobias Rathjen’in avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında 24 sayfalık bir mektup ile video bıraktığı belirlendi. Irkçı saldırgan Rothjen mektubunda, göçmenler, Arap ülkeleri ve Türkiye ile ilgili ifadeler ortaya koyuyor.

REKLAM

Saldırgan Tobias Rathjen’in katliam gerçekleştirdiği kafeye 15 Şubat’ta gelerek keşif yaptığı güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜRK DÜŞMANI

Rathjen’in Türkler de dahil bazı milletlerin yok edilmesi gerektiği ve kesinlikle Alman pasaportuna sahip olmamaları gerektiği görüşlerini savunduğu ifade ediliyor. Komplo teorileriyle dolu olan mektupta Rathjen gizli örgütlerden bahsediyor ve sürekli izlendiğini belirtiyor. Saldırganın arkasında bıraktığı mektubunda “Bazı halklar Almanya’dan sınır dışı edilemiyorsa yok edilmeli” yazdığı iddia edildi. 14 Şubat’ta yaklaşık 2 dakikalık videoyu paylaşan ırkçı saldırgan Rathjen, ABD’nin gizli toplumların kontrolünde olduğunu belirterek, Amerikalıları bunu yok etmek için savaşmaya çağırıyor.

KURTULAN GENÇ VAHŞETİ ANLATTI: GÖRDÜĞÜNÜN KAFASINA SIKTI

Saldırıda yaralanan Muhammed





Saldırıda yaralanan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı. Muhammed “İlk önce gördüğünün kafasına sıktı adam yere yattı. Sonra geldi hepimize sıktı. Ben duvarın arkasına saklandım, ben duvarın arkasına saklanırken kolumdan vurdu adam” sözleriyle vahşeti anlattı. Yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Muhammed, şöyle devam etti: Sonra yere birisinin üstüne yattım benim üstüme biri daha yattı onun üstüne de biri yattı hepimiz bir top gibiydik. Altımdaki çocuğun boğazında delik vardı. Çocuk bana ‘Kardeşim dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum’ diyor. Ona kelime-i şehadet getir dedim. Bağırarak kelime-i şehadet getiriyor ki herkes şehadetini getirsin, kimsede ses yok. Sadece biz ikimiz…

Nefret zehirdir

Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili Başbakanlıkta açıklama yaptı. Merkel, "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek" dedi. Şu anda birçok şeyin saldırganın aşırı sağcı ve ırkçı sebeplerle hareket ettiğini gösterdiğini belirten Merkel, “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır" değerlendirmesinde bulundu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Steinmeier, "Irkçı nefret tehdidi altındaki tüm insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller. Almanya'daki insanların büyük çoğunluğu bu eylemi ve her türlü ırkçılığı, nefret ve şiddeti kınadığından eminim" ifadelerini kullandı.





AfD’ye soruşturma

AfD partisi çocuklara ırkçı temalı boyama kitabı dağıttı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) hakkında, çocuklara dağıttığı boyama kitabında ırkçılık yapıldığı ve halkın kin ve düşmanlığa sevk edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Krefeld Savcılığı, boyama kitabında, Türk bayrakları sallanan bir düğün konvoyunda aracın içindeki fesli erkeklerin tabanca ile karikatürize edilmesi, yüzme havuzlarını doldurup görgüsüzce davranan Arap mültecilerin resmedilmesi üzerine soruşturma başlattı. Almanya'da Müslümanları ve Afrika kökenlileri aşağılayıcı boyama kitapları dağıtan sağ popülist AfD partisi ise özür diledi.

REKLAM

Faşizmin yeni vahşeti

Irkçı saldırıya hükümetten de sert tepki geldi.

İNSANLIĞIN ORTAK PROBLEMİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Irkçılık ve terörün tüm insanlığın ortak problemi. Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KOLEKTİF BİR KANSER: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir. ARTIK DUR DENMELİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Artık bu saldırılara ‘dur’ deme vakti geldi. Şansölye Merkel’in dediği gibi ırkçılık bir zehirdir. Panzehiri de Avrupalı sağduyulu siyasetçilerin elinde. AVRUPA’NIN DEAŞ’I: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu korkunç saldırı Avrupa’yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir. İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa’nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar ‘Avrupa’nın DEAŞ’ı’dır. Aşırı sağcı, ırkçı, faşist bu şebekelerin DEAŞ’tan farkı yoktur. FAİLLER CEZALANDIRILSIN: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hanau’da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.” ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Haber aldığım zaman büyük üzüntü duydum. Almanya’da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz. Bilhassa Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına karşı girişilen eylemlerde de bu boyutlara varması bizim açımızdan hakikaten ciddi endişeler doğuruyor.

KORKUNÇ BİR SUÇ

Aşırı sağcı terör saldırısına Avusturya ve Çekya’nın yanı sıra AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu gibi kurumların başkanları da tepki gösterdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,’’Dün gece Hanau’da meydana gelen trajedi beni derinden sarstı. Bugün sizlerle yas tutuyoruz’’ ifadelerini kullandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, ‘’Nereden gelirse gelsin, anlamsız bir şekilde insanların yaşamlarını yitirmesi bir trajedidir’’ ifadesine yer verdi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Düşüncelerim, korkunç bir suçun işlendiği bu zor zamanda Hanau’da” ifadesini kullandı. Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de “Dehşet içerisinde Hanau’daki trajediyi öğrendim. Bu olan kesinlikle soruşturulacaktır ve hiçbir şekilde savunulamaz.” görüşünü paylaştı. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, “Şoke oldum. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve yakınlarıyla beraber. Her türlü nefret ve şiddetin karşısında birlik olarak duruyor.” ifadelerini kullandı.