Dünya Bu kez Türk otobüsleri rahatsız etti
AVRUPA

Bu kez Türk otobüsleri rahatsız etti

Savunma ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin atılımlarını kıskançlıkla izleyen Yunanistan’da “Türk minibüs-otobüs” hazımsızlığı yaşanıyor. Agrinioreport gazetesinde yayınlanan bir haberde, “Erdoğan’ın Oruç Reis ise Yunanistan’a meydan okuduğu bir dönemde belediyeler ve hatta Yunan polisi Türk otobüsleri satın aldı” ifadelerini kullandı.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Bu kez Türk otobüsleri rahatsız etti
Türkiye’nin atılımlarını kıskançlıkla izleyen Yunanistan’da “Türk minibüs-otobüs” hazımsızlığı yaşanıyor.

Savunma ve enerji başta olmak üzere Türkiye’nin atılımlarını kıskançlıkla izleyen Yunanistan’da “Türk minibüs-otobüs” hazımsızlığı yaşanıyor. Yunan polisinin Türk araçlarını kullanması eleştiri konusu yapılıyor. Türkiye’nin minibüs ve otobüs ihracatında pazarlarından biri de komşusu Yunanistan. Ancak ticari alışveriş siyasi rekabetin etkisi altında. Yunan medyası da konuyu istismar edici yayınlar yapıyor. Agrinioreport gazetesinde yayınlanan bir haberde, “Erdoğan’ın Oruç Reis ise Yunanistan’a meydan okuduğu bir dönemde belediyeler ve hatta Yunan polisi Türk otobüsleri satın aldı” ifadelerini kullandı. Gazete bununla da kalmayıp kurumların Türk şirketlerinin araçlarını kullanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

OTOBÜSLER CİRİT ATIYORLAR

“Yunanistan Erdoğan’ı finanse etmeyi seçti. Karsan, Amarousi, Galatsi, Zografou, Alonissos, Kalymnos Peristeri ve Keratsini ile Rethymno belediyeleri Türk otobüsleriyle doldu. Yunanistan’ın Türkiye’den tehditlere maruz kaldığı, otobüs alıp Atina’yı doldurduğu bir dönemde belediyelerin bu yaptığı kabul edilemez” denildi. Yunanistan’ın köklü gazetesi Mega’da da, “Türk otobüsleri Yunanistan’ın birçok şehir ve arasında cirit atıyor “ifadelerine yer verildi. Gazete, Yunan halkının, Türk yapımı minibüs, midibüs ve otobüslerden memnun olduğunu da bildirdi. Megaza gazetesinde “Hükümetimiz, AB’yi ve ABD’yi, Türkiye’ye her türlü yaptırım kararının alınması için sıkıştırırken, Yunan polisi Türk otobüslerini kullanıyor” denildi.

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