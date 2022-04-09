Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü

Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır.\"<br><br>