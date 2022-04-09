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Dünya Buchada evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü
AVRUPA

Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü

Ukrayna’nın Bucha kentinde yaşanan katliamın ardından yapılan arama çalışmalarda 28 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü
Bucha’da evlerden çıkarılan 28 ceset mezarlığa götürüldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Bucha kentinde yaşanan katliamın boyutu artmaya devam ediyor.

Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
FOTOĞRAF 21
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeyinde Rus işgalinden kurtarılan Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri, dünya çapında büyük tepkiye neden oldu.
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Dünya medyası sivil katliamını manşetlere taşıdı.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
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Batılı ülke liderleri faturayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusuna kesti. Buça’daki görüntüler “savaş suçu” olarak niteledi.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha'da Rus ordusunun sivilleri katlettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını savundu.
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Bu yerleşim biriminin Rus askerlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakininin herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmediği iddia edilen açıklamada, bu bölgeye insani yardım dağıtıldığı da ifade edildi.
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Bu süre içerisinde sivillerin şehir içerisinde serbestçe hareket edebildiği ve tahliye oldukları ifade edilen açıklamada, Ukrayna silahlı güçlerinin meskun mahalleler dahil şehrin güneyindeki bölgeleri bombaladığı iddia edildi.<br><br>
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:<br><br>\"Ayrıca, 31 Mart'ta Bucha Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, video mesajında ​​şehirde Rus ordusunun olmadığını doğruladı ancak sokaklarda elleri bağlı olarak vurulan yerel sakinlerden bahsetmedi bile.
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Bu nedenle, Bucha'daki tüm sözde 'suç kanıtlarının', Ukrayna istihbaratı SBU görevlileri ve Ukrayna televizyonu temsilcilerinin şehre geldiği 4. günde ortaya çıkması şaşırtıcı değil.<br><br>
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En az dört gün sonra görüntüleri Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm insanların cesetlerinin sertleşmemiş olması, karakteristik kadavra lekelerinin olmaması ve yaralarda pıhtılaşmayan kan olması özellikle endişe vericidir.<br><br>
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Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi, Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka kurgusu olduğunu reddedilemez bir şekilde doğrulamaktadır.\"<br><br>
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VAHŞETTE YENİ KANITLAR<br><br>New York Times gazetesi ise, Buça'yı gösteren yeni uydu fotoğraflarında bir sokağın farklı tarihte çekilmiş görüntülerini sayfasına taşıdı.
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28 Şubat tarihinde Yablonska Sokağı tertemiz ve hiçbir detay göze çarpıyor.
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Ancak 9 ve 10 Mart tarihlerine gelindiğinde sokaktaki cesetler açık şekilde seçiliyor.
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Rus işgalcilerin çekildiği 1 Nisan tarihinde cesetler aynı şekilde sokakta duruyordu. Uydu fotoğraflarını New York Times'a analiz eden uzmanlar, cesetlerin neredeyse üç hafta boyunca aynı pozisyonda durduğunu kaydediyor.<br>
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Yablonska Sokağı'nda çekilen ikinci videoda üç ceset daha var. Biri bisikletinin yanında yatıyor, diğeri terk edilmiş bir aracın yanında. Uydu fotoğrafları, terk edilmiş araç ve yanındaki cesedin 20 ve 21 Mart tarihinde Yablonska Sokağı'nda olduğunu kanıtlıyor.
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New York Times, dünyayı dehşete sürükleyen diğer cesetlerin Yablonska Sokağı'nın bir kilometre çevresine dağılmış olduğunu da haberinde belirtiyor.
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Rusya'nın inkar ettiği Bucha katliamına dair yeni kanıtlar: Cesetler üç haftadır sokakta yatıyordu
Ukrayna'nın Bucha ve Irpin kentlerinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarında 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Rusya ise görüntülerin ABD'nin 'siparişi' üzerine çekildiğini söz konusu karelerin fotomontaj ve sahte olduğu öne sürdü. Amerika New York Times gazetesi, Bucha'daki Yablonska Sokağı'nın farklı tarihlerde çekilmiş uydu fotoğraflarını sayfasına taşıdı. Fotoğraflarda çok sayıda cesedin yerde yattığı ve 1 Nisan'da Rus işgalciler çekilinceye kadar yerlerinden kıpırdatılmadığı görüldü.


Rusya’nın geri çekilmesiyle bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 28 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Cesetlere bomba imha ekiplerinin müdahale etmesinin ardından olay yerindeki tuzakları temizleyen ekipler, daha sonra polis eşliğinde cesetleri soğutuculu kamyonetlere yüklüyor. Cesetler daha sonra mezarlığa getiriliyor ve burada kimlik tespiti yapılarak kayıt altına alınıyor. Kimliği belirlenemeyen cansız bedenler ise incelenmek üzere Kiev’e götürülüyor.

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