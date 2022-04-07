Bucha’daki çatışmalarda ölen abisini evinin bahçesine gömdü

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Bucha kentinde insani dram yaşanmaya devam ediyor. Bucha’da onlarca sivil yaşanan çatışmalar ve bombardıman nedeniyle hayatını kaybetti.

Çatışmalar nedeniyle bölge halkı hayatını kaybeden yakınlarına cenaze töreni düzenleyemedi ve yakınlarının cansız bedenini gömemedi. Ancak Rus ordusunun şehirden çekilmesiyle birlikte bölge halkı evlerinden çıkarak yakınlarını defnedebilme fırsatı buldu.

Abisiyle birlikte yaşayan Nataliya isimli yaşlı kadın da onlardan biri. Nataliya, çatışmalar sırasında hayatını kaybeden abisinin cansız bedenini evinin bahçesine gömdü. Yaşlı kadın, abisinin mezarını gösterdiği sırada ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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