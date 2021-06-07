Dünya Buckingham Sarayından Prens Harry ve Meghan Marklea tebrik mesajı
AVRUPA

Buckingham Sarayı’ndan Prens Harry ve Meghan Markle’a tebrik mesajı

Buckingham Sarayı, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle çiftine tebrik mesajı iletti.

Haber Merkezi İHA
Buckingham Sarayı’ndan Prens Harry ve Meghan Markle’a tebrik mesajı
Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın kız bebekleri dünyaya geldi.

Buckingham Sarayı, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyuran Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle çiftine tebrik mesajı iletti.

İKİNCİ ÇOCUĞA TEBRİK

İngiltere Kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle’ın ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmasının ardından, Buckingham Sarayı çifte tebrik mesajlarını iletti. Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bebeğin doğum haberi üzerine, "memnun olduğunu" söylediğini belirtti.

Prens Harry’nin babası Galler Prensi Charles ve kardeşi Cambridge Dükü Prens William da çifti sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Prens Charles, "Bebek Lilibet Diana’nın gelişi için Harry, Meghan ve Archie’yi tebrik ederim. Bu özel zamanda hepsine iyi dileklerimi sunuyorum" dedi. Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate, "Bebek Lili’nin gelişiyle ilgili mutlu haberden hepimiz çok memnunuz" açıklamasında bulundu.

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