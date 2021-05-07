Bufalo avı için 12 gönüllü aranıyordu 45 bin kişi başvurdu ABD'nin Arizona eyaletindeki ünlü Büyük Kanyon'da, nüfusu hızla çoğalan ve "ekolojik tehdit" oluşturan bufaloların sayılarının azaltılması için av düzenlenecek. Av için yapılan başvuruya 45 binden fazla gönüllü talip oldu.

Haber Merkezi 07 Mayıs 2021, 07:59 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2021, 08:09 AA