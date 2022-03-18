Dünya Bulgaristan 10 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
AVRUPA

Bulgaristan 10 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görev yapan 10 diplomatı “istenmeyen kişi” ilan ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede akredite Rus diplomatlara Bulgaristan’ı terk etmeleri için 72 saat süre verildiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Bulgaristan 10 Rus diplomatı “istenmeyen kişi” ilan etti
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Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görev yapan 10 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Georgiev, Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova’yı bakanlığa çağırarak, diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin bir nota verdi.

Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı edilecek diplomatların, diplomatik ilişkileri ele alan Viyana Anlaşması'na aykırı faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

Bulgaristan ile Rusya arasında son yıllarda devam eden “casus avı” kapsamında, Bulgaristan'ın 2019'dan bu yana “casusluk yaptıkları suçlamasıyla” sınır dışı ettiği diplomat sayısı 20’ye ulaştı.

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