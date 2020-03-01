Bulgaristan Başbakanı Borisov: Bir an önce Türkiye'ye yardım edilmeli

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesinde Suriye’deki gelişmeler ve düzensiz göç krizini ele aldı.

Görüşmede Borisov’un, "Böyle bir durumda Türkiye dahil hiçbir ülke tek başına bırakılmamalı. Bir an önce Türkiye’ye yardım edilmeli." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin Yunanistan’a doğru göç baskısı konusunda endişelerini paylaştıkları belirtildi. Borisov, von der Leyen’e mevcut halde Bulgaristan’a yönelik göç baskısı olmadığını, Bulgaristan-Türkiye sınırındaki durumun “sakin olduğunu” söylediği aktarıldı.

Açıklamaya göre Borisov, pazartesi Ankara’yı ziyaret ederek, Suriye’deki gelişmeleri ve göç meselesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini anlattı.

OYNAT 00:36 Yunan botları göçmen botundaki Suriyeli insanları ölüme terk etti Yunan Sahil Güvenliği, İzmir'den yola çıkarak sınırı aşan göçmen botunu denizin ortasında ölüme terk etti. Kaydedilen görüntülerde Suriyeli göçmenin, ''Denizin ortasında motorumuz bozuldu. Yardım etseler iyi olur'' dediği duyuluyor. BiP'te paylaş

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"Diplomasi yolu ile göç sorunu uzun vadeli olarak çözülebilir"

Haftaya Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan-AB formatında bir toplantıya ev sahipliği yapmayı planlayan Borisov, “Ortak çabalar ve diplomasi yolu ile göç sorununun uzun vadeli olarak çözüme kavuşturulabileceğini” söyledi.

Ursula von der Leyen de AB Komisyonu’nun Bulgaristan ve Yunanistan’a destek verdiğini, sınır bölgelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Frontex’ten personel takviyesi yapılabileceğini kaydetti.

Bu arada Bulgaristan'da güvenlik konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Bulgaristan’ın Türkiye ve Yunanistan ile sınırlarını helikopterden teftiş ettikten sonra paniğe gerek olmadığını bildirdi. Karakaçanov, Bulgaristan-Türkiye sınırına jandarma takviyesi yapıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu, olası bir göçmen akınında ilave bin askeri personel ve 140 askeri araç gönderileceğini aktardı.

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