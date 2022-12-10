Dünya Bulgaristan Ukraynaya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
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Bulgaristan Ukrayna’ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı

Bulgaristan parlamentosu, Ukrayna’nın Rusya’ya direnişine destek vermek amacıyla ülkeye yapacağı silah yardım paketini onayladı. Parlamentoda Rusya yanlısı partiler ise yardıma karşı çıktı.

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Haber Merkezi AA
Bulgaristan Ukrayna’ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
Arşiv

Bulgaristan'da parlamento, Ukrayna’nın Rusya’ya direnişine destek vermek amacıyla bu ülkeye yapacağı silah yardım paketini onay verdi.

Gönderilecek silah listesi önce parlamentoda milli güvenlik ve savunma komisyonlarının kapalı oturumunda görüşüldü. Gizlilik koşulu nedeniyle silah türleri açıklanmadı ancak aralarında Ukrayna’nın talep ettiği S-300 füzeleri ve MiG uçaklarının yer almadığı bildirildi.

Parlamentonun Savunma Komisyonu Başkanı Hristo Gacev, “Ukrayna şehirlerinin semalarını Rus insansız hava araçlarına karşı savunacak teknolojiler göndereceğiz.” dedi.

240 üyeli mecliste toplam 52 sandalye sahibi Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri yardımı engellemek için kapalı oturum sırasında cep telefonları ile salondan canlı yayın yaptı.

Ülkede eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Ukrayna’ya silah yardımı destekleyen diğer partileri “savaş koalisyonu” olarak niteledi.

Moskova’nın politikasını savunan popülist Yeniden Doğuş Partisinin Lideri Kostadin Kostadinov ise Bulgaristan’ın NATO ve Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasında ısrar etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması ardından Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve parlamentoda kendisi ile hemfikir siyasi güçlerin baskısı yüzünden Ukrayna’nın talep ettiği silah yardımı defalarca reddedilmişti. Kasım başında yapılan bir oturumda parlamento tutum değiştirerek, Ukrayna’nın talebine olumlu yanıt verilmesine ve hükümetin gerekli yardım paketi oluşturmasına karar vermişti.

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