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Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi partisi lideri Simeonov: Hükümet sokak baskısına boyun eğmez

Hükümetin istifa etmesi için sokak protestolarının 29 gündür devam ettiği Bulgaristan’da koalisyon hükümeti, istifa etmeme kararı aldı. Parlamento seçimlerinin 2021 ilkbaharında yapılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi AA
Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi partisi lideri Valeri Simeonov
Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi partisi lideri Valeri Simeonov

Bulgaristan'da göstericiler 29 gündür Başbakan Boyko Borisov hükümeti ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifası için sokaktalar. Koalisyon hükümeti oluşturan Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi partisi lideri Valeri Simeonov ve başbakan Boyko Borisov, başkent Sofya’da bir araya gelerek 29 gündür devam eden sokak protestolarını değerlendirdi.

Toplantıda, hükümetin istifa etmemesi ve parlamento seçimlerinin 2021 ilkbaharında yapılması kararı alındı.

AA
  • Koalisyon ortağı Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi (NFSB) partisi lideri Valeri Simeonov, yaptığı açıklamada, "Hükümet görev başında kalıyor ve görevini gelecek ilkbaharda düzenlenecek olağan parlamento seçimlerine dek sürdürecek. Boyko Borisov başbakan olarak çalışma süresini tamamlayacak. Önümüzde başka bir alternatif yok. Hükümet sokak baskısına boyun eğmez." diye konuştu.

Başbakan Borisov, dün yaptığı açıklamada, görevinden çekilebileceğini, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev da hükümetin eylülde istifa edebileceğini söylemişti.

Ülkede, Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ile Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi (NFSB) partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti bulunuyor.

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