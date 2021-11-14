Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Bulgaristan'da sandık kapanışındaki resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ülkenin cumhurbaşkanı, ikinci turda belirlenecek.

Alpha Research şirketinin sandık çıkışı anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) desteği ile aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oyların yüzde 49,1'ini alarak seçimin 21 Kasım'da yapılacak ikinci tura yükseldi.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi "Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar"ın (GERB) desteklediği Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov, oyların yüzde 26,5'ini alarak ikinci turda Radev'in rakibi oldu.

Seçimde Türk ve Müslümanların tek adayı olan, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, oyların yüzde 9,8'ini alarak 3'üncü sırada yer aldı.

Seçimde kent soylu sağ güçlerin aday gösterdiği hakim Lozan Panov ise yüzde 5,06'da kaldı.

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FOTOĞRAF 27 Bulgaristan’da bugün gerçekleşen seçimlerde ilk kez parti lideri bir Türk aday, Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin adayı olarak mücadele veriyor. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmaları için Türkiye’de 126 sandık kuruldu. Edirne’de 75. Yıl ilkokulu’nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00’de başladı. Sabahın erken saatlerinde sandığa koşan seçmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında oy kullandılar. Çifte vatandaşlık sahibi seçmenler bu akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecekler. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Edirne’de yaşayan ve oy kullanan çifte vatandaşlık hakkına sahip Ayşe Uyar, \"Zamanında çok çektik, bizleri Türkçe konuşturmadılar. Hakkımızı almak için oyumuzu kullandık. Oy kullanırken o günler gözümde canlandı\"dedi. Bir diğer seçmen Hatice Korkmaz da, akşamdan beri gözüne uyku girmediğini belirterek, sabahın ilk oyunu kullanmaya geldiğini söyledi. Korkmaz, Bulgaristan’daki haklarını istediğini belirtti. Bir diğer seçmen Erhan Vatansever de, Bulgaristan’da Türk varlığını ispatlamak için oy kullanmaya geldiğini söyledi. Vatansever, \"Bulgaristan zaten bizim ülkemiz, demokratik hakkımızı kullanmaya geldik\"dedi. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanlığına aday olunca binlerce kişi oy kullanmak için sandığa koştu Bulgaristan'da bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez parti lideri bir Türk aday da mücadele edince, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa koştu.

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Parlamento seçimleri

Yine Alpha Research şirketinin paralel oy sayımının ilk sonuçlarına göre, ülkenin 47. Dönem Parlamentosu için yapılan erken genel seçimlerde 6 siyasi parti, parlamentoya giriş için gerekli yüzde 4 barajını aşabildi.

Resmi olmayan ilk belirlemelere göre, Parlamento seçiminde katılım yüzde 38,9 oldu.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un GERB partisi, oyların yüzde 24,8'ini alarak mecliste en büyük gruba sahip olacak.

Eylülün sonunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici teknokratlar hükümetinden ayrılan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen Vasilev'in kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, seçimde güçlü destek alarak, oyların yüzde 24,1'i ile parlamentonun ikinci büyük partisi oldu.

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Rusya yanlısı ve eski Komünist Parti'nin devamı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise oyların yüzde 13,7'sini aldı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi bu seçimde de aldığı istikrarlı desteğini sürdürerek, oyların yüzde 10,7'si ile parlamentoda temsil bulan 4'üncü büyük parti oldu.

Ülkede 11 Temmuz’da yapılan bir önceki erken genel seçimlerde birinci en büyük parti olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ise yeterince destek bulamadı ve bu seçimde oyların sadece yüzde 9,9'unu alabildi.

Sağ görüşlü kent soylu siyaseti temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 7,8'lik oy oranı ile 6. sırada yer aldı.

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Baraj çizgisinin altında kalan ırkçı ve aşırı milliyetçi partiler, kurulacak yeni parlamentoda temsil bulamayacak.

Merkez Seçim Komisyonu'nun, nihai sonuçları 17 Kasım'a kadar açıklaması bekleniyor.