Dünya Bulgaristanda Gazprom karşıtı protestoya yüzlerce kişi katıldı
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Bulgaristan'da Gazprom karşıtı protestoya yüzlerce kişi katıldı

Birçok Bulgar Çarşamba günü başkent Sofya sokaklarına çıkarak, ülkenin hükümetinin Batı yanlısı politikalarından kopup Rusya ile yakın enerji bağlarına dönebileceğinden korktuğunu dile getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Bulgaristanda Gazprom karşıtı protestoya yüzlerce kişi katıldı
Soyfa'daki protestolar

AB ve NATO üyesi olan Bulgaristan'da birçok kişi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı sert duruşu ve Rus enerji devi Gazprom'a ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle önceki Batı yanlısı hükümetin Haziran ayında devrilmesinden endişe duyuyor.

Bulgaristan zor durumda

Nisan ayı sonlarında Rusya, Moskova'nın ruble cinsinden ödeme talebini reddetmesinin ardından AB'nin en fakir ülkesi Bulgaristan'a doğalgaz sağlamayı kesti. Sovyet bloğunun iki eski müttefiki arasındaki ilişkiler ise önceki hükümete dayanıyordu.

Bulgaristan bu yıl içinde doğal gaz sıkıntısı önlemek için Gazprom ile görüşmelerin yeniden başlayabileceğini tahmin ediliyor

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