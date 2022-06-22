Dünya Bulgaristanda güvenoyu krizi Başbakan Petkov öncülüğündeki hükümet düştü
AVRUPA

Bulgaristan'da 'güvenoyu' krizi: Başbakan Petkov öncülüğündeki hükümet düştü

Bulgaristan’da Başbakan Kiril Petkov’un üçlü koalisyon hükûmeti parlamentodan güvenoyu alamadı. Milletvekillerinden 123'ü hükümet aleyhine oy kullanırken, 116 milletvekili hükümete destek verdi. Böylece, Bulgaristan hükûmeti düşmüş oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bulgaristanda güvenoyu krizi: Başbakan Petkov öncülüğündeki hükümet düştü
Bulgaristan Başbakan Kiril Petkov

Mecliste oy çoğunluğuna sahip olan muhalefetin talebiyle yapılan güven oylamasına, 240 milletvekilinden 239'u katıldı.

Milletvekillerinden 123'ü hükümet aleyhine oy kullanırken, 116 milletvekili hükümete destek verdi.

Böylece hükümet, Meclis'ten güvenoyu alamayarak düştü.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından popülist Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisi, Bulgaristan’ın Kuzey Makedonya ile ilgili politikasını bahane ederek 8 Haziran’da koalisyondan ayrılmıştı.

Parlamento Başkanı Nikola Minçev de, 16 Haziran’da muhalefetin baskısı ile koltuğundan ayrılmıştı.

Hükümete karşı ortak tavır alan muhalefet bu sabah oy birliğini kullanarak genel oturumunun açılmasını sabote etti.

Oylama sırasında Kiril Petkov’u destekleyenler meclisin önünde, karşıtları ise arkasında gösteriler yaptı.

3'lü koalisyon hükümetinde Değişime Devam Partisi (PP), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Demokratik Bulgaristan Partisi (DB) yer alıyordu.

Anayasal prosedür

Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Parlamento’da en büyük gruba sahip Değişime Devam Partisi'ne (PP) tekrar hükümeti kurma görevi verecek.

PP’nin bu görevde başarısız olması durumunda kabine oluşturma sırasını, eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi devralacak.

İki partinin kabine oluşturamaması durumunda cumhurbaşkanı, erken seçim için tarih belirlemeden önce kendi tercihine göre meclisten 3’üncü bir siyasi güce kabine kurma görevi verecek.

Ülkenin erken seçim yoluna girerse Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, ülkeyi yönetecek geçici bir teknokratlar hükümeti kuracak.

Bulgaristan’da halk, 2021'de 3 kez parlamento seçimine gitmişti.

Kiril Petkov hükümeti 13 Aralık 2021 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar
GÜNDEM
Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar

Ukrayna Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi
DÜNYA
Ukrayna Bulgaristan'dan eski Sovyet silahlarını istedi
Külliyede iki saatlik görüşme

Külliye'de iki saatlik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Veliaht Prens Selman'ı kabul etti.
Kayınvalidesi sevinçten ağladı

Kayınvalidesi sevinçten ağladı

​Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına tahliye.
ABD merkezli Foreign Policy dergisinden dikkat çeken analiz: Batının Erdoğana her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

Çalışmalar 35 yıldır sürüyordu: İlk kez bulundu.

​Toplama işlemi başladı: Tüm illerden işçi çağırıyorlar.

​Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem.

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.