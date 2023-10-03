Bulgaristan'dan Rus plakalı araçlara yasak: Ülkeyi terk etmeleri için süre verildi

Türkiye, son 27 yıldır konuşulan doğal gazda Türkiye'yi doğu-batı arasında bir koridora, oradan da bir ticaret merkezine çevirme hedefini gerçekleştiriyor. Bu hedef kapsamında Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova ile peş peşe yapılan doğal gaz ihracatı anlaşmaları da kilit önem taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Kuzey Akım-1 ve 2'nin devreden çıkması ve Avrupa Birliği'nin genel olarak Rus gazından uzaklaşmaya çalışması nedeniyle kıtanın gaz tedarikinde büyük bir boşluk oluştuğunu söyleyen uzmanlar Türkiye'nin Avrupa'nın ihtiyacına en hızlı cevap verecek ülke olduğunun altını çiziyor.