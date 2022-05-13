Dünya Sekiz madenci 27 gündür kurtarılmayı bekliyor
AFRİKA

Sekiz madenci 27 gündür kurtarılmayı bekliyor

Burkina Faso'da 27 gündür bir çinko madeninde mahsur kalan 8 maden işçisinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, madendeki galerinin çökmesi sonucu madenciler mahsur kalmıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Burkina Fasoda 27 gündür mahsur kalan madencileri kurtarma çalışması sürüyor
8 madencinin bulunduğu galerideki suların çekilmesi için elektrikli pompa kullanılmaya başlandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Vagadugu'ya 100 kilometre mesafedeki Perkoa çinko madeninde 16 Nisan'dan bu yana mahsur kalan 8 madencinin bulunduğu galerideki suların çekilmesi için elektrikli pompa kullanılmaya başlandı.

Madeni işleten Kanadalı Nantou Mining şirketi tarafından Gana ve Güney Afrika'dan getirilen elektrikli pompalarla son 24 saatte 3 milyon litreden fazla su tahliye edildi.

Arama kurtarma çalışmalarında, sel, yangın ya da heyelan gibi durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan sığınma odasının bulunduğu 580 metre derinliğe ulaşıldı.

Yaşam odası olarak bilinen sığınma odasına oksijen sağlandığını belirten yetkililer, madencilerin bu odaya sığınmaları halinde hayatta kalma şanslarının yüksek olduğunu kaydediyor.

Bölgedeki aşırı yağışlar nedeniyle 16 Nisan'da, madendeki galerinin çökmesi sonucu 6'sı Burkina Faso, diğer ikisi Tanzanya ve Zambiya vatandaşı 8 madenci mahsur kalmıştı.

Sel suları madendeki elektrik ve haberleşme sistemine de zarar verdiği için madencilerle o tarihten bu yana iletişim kurulamadı.

Tunus'ta eski Başbakan Cibali'nin eşi tehlikeli maddeden gözaltına alındı
DÜNYA
Tunus'ta eski Başbakan Cibali'nin eşi tehlikeli maddeden gözaltına alındı

Alman siyasetçiden Türklere övgü: Almanya'yı zenginleştiriyorlar
DÜNYA
Alman siyasetçiden Türklere övgü: Almanya'yı zenginleştiriyorlar

Beyaz Saray: Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazırız
DÜNYA
Beyaz Saray: Şirin Ebu Akile'nin ölümüne ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazırız
Yalnızca iki adet üretilmişti

Yalnızca iki adet üretilmişti

​Klasik otomobil rekor fiyata satıldı.
Üvey babam beni öldürür

Üvey babam beni öldürür

Hurdaya dönen aracın başında gözyaşı döktü.
Kanepede uyurken çukura düştü

Kanepede uyurken çukura düştü

​Akıllara durgunluk veren olay: Sekiz ev daha tehlikede.
Yürekleri ağza getiren olay

Yürekleri ağza getiren olay

​Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı.
Gerçek kuyumcuda<br>ortaya çıktı

Gerçek kuyumcuda
ortaya çıktı

​257 bin lirasını dolandırıcıya kaptırıyordu.

​2016 yılında hazırladığı raporda savunduğu tezlerin tam aksini yapıyor.

​Türkiye'nin kararında ikili ilişkiler etkili olacak.

​ABD'de 500 kızılderili çocuk mezarı bulundu.

​İsrail'in katlettiği Ebu Akile'ye devlet töreniyle veda.

​Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı doğum istatistiklerini açıkladı.

​Resulullah (sav) “Aranızda selamı yayın” buyuruyor.
Kültürün iki yolu

Kültürün iki yolu

​Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne kardeş geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.