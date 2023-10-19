Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteciden 'Biden' çağrısı

Bir X kullanıcısı, ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail'e tek bir mesajla geldim. Yalnız değilsiniz." mesajını, Zeydi’nin Bush’a ayakkabı fırlattığı fotoğrafla birlikte, “Ayakkabılı adam nerede? Ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.” sorusunu sorarak paylaştı.