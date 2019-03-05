Dünya Büyük birader Çin
ASYA

Büyük birader Çin

1,4 milyarlık nüfusunu kontrol ve denetim altında tutmak isteyen Çin, halkı teknolojik “yakın markaja” almış durumda. Pekin hükümeti, kamuya açık alanlara yerleştirilen yüz tanıma sistemlerinin suçla mücadele için olduğunu savunsa da, ülkede gerçek kimlik bilgileriyle kayıt zorunluluğu olan sosyal medya hesapları, özel hayat kavramını ortadan kaldırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
George Orwell'in &quot;1984&quot; romanındaki &quot;Büyük Birader&quot; benzeri şekilde &quot;gözüm sürekli üzerinde&quot; mesajı veren sistemler, gerçek kimlikle sosyal ağlara katılım, arka kapılarla uygulamaları izleme, yüz tanıma, robot kuşlarla takip ve tarassut ile çevrimiçi ödeme metotlarıyla devletin vatandaşları üzerindeki sürekli denetimini sağlıyor.
George Orwell'in "1984" romanındaki "Büyük Birader" benzeri şekilde "gözüm sürekli üzerinde" mesajı veren sistemler, gerçek kimlikle sosyal ağlara katılım, arka kapılarla uygulamaları izleme, yüz tanıma, robot kuşlarla takip ve tarassut ile çevrimiçi ödeme metotlarıyla devletin vatandaşları üzerindeki sürekli denetimini sağlıyor.

Çin yönetimi, dev nüfusunu kontrol ve denetim altında tutmak için dronelardan sosyal medyaya, yüz tanıma sisteminden veri madenciliğine kadar birçok yöntem kullanarak vatandaşlarını teknolojinin "yakın markajı" altına alıyor. 2020'den itibaren "sosyal güven" başlığı altında "vatandaşlarını puanlamaya" hazırlanan Pekin yönetimi, 1,4 milyarlık nüfusunu izlemek ve kontrol altında tutmak için çok çeşitli yöntemler kullanıyor.

GÜVENLİK AMAÇLI YÜZ TANIMA

Çin, yüzde 90 doğruluk payıyla saniyede 1 milyar 300 milyon kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf veri tabanına eşleştirilebilen bir yüz tanıma sistemi geliştiriyor. Halihazırda ülkede kısmen kullanılan sistemin, kamu yönetimi ve aranan şüphelilerin izlenmesi gibi güvenlik ve devlet amaçları için kullanılacağı savunuluyor.

HER MESAJ DELİL NİTELİĞİNDE

Çin'de yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformu WeChat, Çin Komünist Partisi (ÇKP) tarafından yönetilen ülkedeki yetkililerin teknolojiyi sosyal denetim aracı olarak kullanabilmesine de fırsat veriyor. WeChat'i kullanabilmek için kişisel bilgilerin, gerekli durumlarda ülkedeki güvenlik birimleriyle kullanıcının "izni ve bilgisi dışında" paylaşılabileceği yönündeki gizlilik sözleşmesine onay mecburiyeti bulunuyor. WeChat üzerinden atılan mesajlar, grup sohbetleri ve içerik paylaşımları, kullanıcılar daha sonra silmiş olsa bile mahkemelerde görülen davalarda delil olarak sunulabiliyor.

İHBAR EDENE ÖDÜL

Pekin yönetimi, vatandaşlarını izlerken insan faktöründen de yararlanıyor. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının açtığı "ihbar platformu" adlı internet sitesinden vatandaşlara, çevrelerinde "sosyalist sistemi yıkmak" ve "ulusal güvenliğe zarar vermek" şüphesi gördüğü yerli veya yabancıları ihbar etmeleri çağrısı yapılıyor. Bilginin önemine göre ihbarcılara, yaklaşık 8 bin liradan 400 bin liraya kadar ödül tahhüdünde bulunuyor.

REKLAM
  • Korsan kuşlar
  • Resmi medyada yer alan haberlere göre, Çin'de yerleşimin nispeten seyrek olduğu en az beş eyalette halkı izlemek için "kuş görünümlü" dronelar kullanılıyor. Bazı kamu kurumlarının da kullandığı "robot kuşlar", gerçek güvercin hareketlerinin yüzde 90'ını kopyalayacak şekildeki tasarımıyla bir kuş sürüsüyle uyumlu şekilde gökyüzünde manevra yapabiliyor. Kuş görünümlü uçan robotlar, kamera, konumlandırma sistemi ve uydu iletişimi için bir veri bağlantı anteniyle de destekleniyor.
  • Veri madenciliği
  • Çin’de sosyal denetim alanında seçilen yollar arasında “beyinden veri madenciliği” formülü, en ilginç yöntemlerden biri olarak dikkati çekiyor. Hong Kong merkezli “South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, Hangcou kentindeki Congcıng Elektrik adlı bir şirket, işçilerin beyin dalgalarını izlemek için onlara özel cihazların bulunduğu başlıklar takıyor. Şirket, beyin dalgalarını ölçen cihaz yardımıyla bu işçilerin performanslarını artırmaları için veri elde ediyor.

Dünyanın en küçük bebeği doğdu
DÜNYA
Dünyanın en küçük bebeği doğdu

Vatan ödülü

Vatan ödülü

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Büyük birader Çin

Büyük birader Çin

​Çin hükümeti, halkını teknolojik anlamda 'yakın markaja' almış durumda.
Gaziantep’e Medeniyet Şehri

Gaziantep’e Medeniyet Şehri

​​Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
2 yılda 3 binterörist etkisiz

2 yılda 3 binterörist etkisiz

Bakan Soylu, terör operasyonlarıyla ilgili konuştu.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Trabzonspor sonunu getiremedi

Trabzonspor sonunu getiremedi

​Bordo mavililer 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
İkinci yarıya çıkamadı

İkinci yarıya çıkamadı

​Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.
Venezuelaya döndü

Venezuelaya döndü

Guaido, çıkış yasağına rağmen ülkeden gitmişti.

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Binali Yıldırım: Seçilirsem yapacağım ilk iş.
Nükleer restleşme

Nükleer restleşme

Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
2023 yılında hizmete sunacağız

2023 yılında hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın mitinginde halka hitap etti.
Trafikte adamdövmeye kalktı

Trafikte adamdövmeye kalktı

Hız sınırı, trafik kuralı tanımayan motorcu artistliği.
23 zincirmarkete soruşturma

23 zincirmarkete soruşturma

​Rekabet Kurumu fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçti.
16 kişi için müebbet isteniyor

16 kişi için müebbet isteniyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi.
Cesedi bu fırında yakıldı

Cesedi bu fırında yakıldı

​Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddialar.
Kovalamaya devam edeceğiz

Kovalamaya devam edeceğiz

Erdoğan: Terör örgütleri halkımı huzursuz edemeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.