Büyük katliam geliyor

Tüm dünyanın bir umutla beklediği Gazze’de olası ateşkesi reddeden işgalci güç, 1,7 milyon Filistinlinin bulunduğu Refah kentine saldırı başlattı. Önceki gün doğu sınırlarında bulunan 100 bin kişiyi tahliye eden işgalci güç, Hamas’ın ateşkes teklifine olumlu yaklaşımını görmezden gelerek kente girdi. Filistinlilerin dünya ile olan son bağı Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarında kontrolü sağlayan İsrail güçleri, Mısır ve Gazze arasındaki tampon bölge olan Selahattin (Philadelphia) ekseninde devriye atmaya başladı. Gazze'ye yönelik uluslararası insani yardımların ana giriş noktası olan sınır kapısının İsrail'in eline geçmesinin ardından bölgeye gelen sınırlı miktarda yardım da durdu. İsrail ordusu, ayrıca Mısır sınırındaki Refah'ta yer alan "gözetleme kulesi"ne hava saldırısı düzenledi. Saldırının gerçekleştiği alanda yerlerinden edilen Filistinlilerin kurduğu çadır kent yer alıyordu.

TANKLARLA ELE GEÇİRDİ

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen ve 401'inci Zırhlı Tugay'ın Refah'ın doğusundaki ordu birliklerine destek verdiği saldırılarda, Gazze'nin Mısır'a ve dünyaya açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolü tanklarla ele geçirildiği belirtildi. Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi. Gazze Sağlık Bakanlığı, kara saldırısının yanı sıra gece boyu devam eden hava saldırıları ile birlikte toplamda 54 Filistinlinin öldüğünü, 96'sının da yaralandığını duyurdu.

YARDIMLARI DURDURDU

İsrail ordusunun Gazze’nin Refah kentine kara saldırısı düzenleyerek kontrolü ele geçirdiği Refah Sınır Kapısı’nda insani yardımların geçişi ile giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi. Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda sefer hareketliliği ve insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti. Gazze'nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası niteliği taşıyor.

CAMP DAVID İHLAL EDİLDİ

Refah’a yönelik işgalle birlikte, İsrail ile Mısır arasında ABD'nin arabuluculuğunda 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nda ihlal edildi. İsrail güçleri, Camp David Anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alan Selahattin Ekseni’nde (Philadelphia Koridoru), zırhlı araçlarla devriye atmaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce de defalarca kez bu bölgenin kontrolünü İsrail’in devralması gerektiğini savunmuş, Mısır tarafı ise Refah kentine kara harekatı düzenlenmesi ve bu eksenin tehdit edilmesi durumunda Camp David Anlaşması'nı askıya alacağını bildirmişti. Söz konusu anlaşma, iki ülke arasındaki tek barış akti olarak kabul görüyor.

BAYRAK SALLADILAR

Saldırı, günün ilerleyen saatlerinde işgalci gücün gövde gösterisi ve sembolik mesajları ile sürdü. Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısına tankla giren zırhlı birlikler dev İsrail bayrakları ile görüntü verirken Filistin bayrağı yere atıldı. İsrail zırhlı birliklerinin bu sabah Refah’ın doğu kesiminde Gazze-Mısır boyunca ilerlediği, dev bir İsrail bayrağını ve Refah sınır kapısını ele geçiren 401’inci Zırhlı Tugay’ın bayrağını salladığı gözlemlendi.

AMAÇLARI DÜNYADAN SOYUTLAMAK

Refah kentindeki sınır kapılarını kapatan İsrail’in, kıyı şeridini dünyadan izole etmeyi hedeflediği düşünülüyor. Tam abluka altındaki bölgeyi Filistin’den koparmak için yürüttüğü plan kapsamında kente işgal limanı inşa eden işgalci güç, karadan yardımın sağlandığı sınır kapılarını işlevsiz bırakacak. ABD’nin yapımını üstlendiği işgal limanından yardımların geçişini kontrol edecek olan terör devleti, böylelikle Gazze üzerindeki ambargoyu tam kapasiteye ulaştıracak.

KOZ İÇİN SALDIRDI

The Times of Israel'e konuşan İsrailli bir yetkili ise , İsrail ordusunun Refah'a yönelik devam eden operasyonu için "sınırlı bir operasyon. Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapmak amacıyla uygulanıyor” ifadelerini kullandı. İsrail güçlerinin Refah’tan giren yardımları pazarlık kozu olarak kullanabileceği ve Hamas’ın tüm esirleri serbest bırakmasını talep edebileceği düşünülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırının "İsrailli esirlerin ülkelerine dönmesi" için düzenlendiğini iddia etti. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan ise operasyonun Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğunu söyledi.

MISIR KINAMAYLA YETİNDİ

Mısır Dışişlerinden yapılan açıklamada, “Mısır, İsrail'in Filistin'in Refah kentindeki askeri operasyonlarını ve bunun sonucunda Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı üzerindeki kontrolü ele geçirmesini en güçlü şekilde kınıyor” denildi. Açıklamada, Refah Sınır Kapısı’nın Gazze Şeridi’nin "hayat damarı" olduğuna dikkat çekilerek, bu saldırının ve sınır kapısına hakimiyetin 2 milyondan fazla Filistinlinin hayatını çok ciddi şekilde tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

İnsanî krizi derinleştiriyor

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak ve hastaneleri hizmet dışı bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani durumu daha da kötüleştirmeye çalıştığını belirtti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Filistin halkına karşı soykırım savaşının bir devamı olarak, Gazze'deki insani durumu iki kat kötüleştirme kararı aldığı" ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in bunu, daha çok kadın ve çocuk öldürerek, insani yardımların girişini engelleyerek, Refah ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapılarını kapatarak, hastaneleri devre dışı bırakarak ve binlerce insanın sığındığı okulları hedef alarak yaptığı kaydedildi.

Avrupa katliamda iş birlikçi

İsrail’in Refah saldırısına da dünyadan tepkiler yağdı. Çin lideri Şi Cinping’in Fransa'yı ziyareti nedeniyle, iki ülke ortak bildiri yayınladı. Liderler İsrail’in eylemini kınadıklarını belirttikleri açıklamada, böyle bir harekatın Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ve bölgede daha geniş ölçekli insani felakete yol açacağı vurgulandı. İspanya'da muhalefetteki aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri İone Belarra, Avrupalı liderlerin katliama karşı "iş birlikçi" olduğunu belirtti.

1 günlük yakıt kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bize şu an için personel ya da mal giriş çıkışı olmayacağı söylendi. Elimizde Gazze’deki tüm operasyon için geçerli 1 günlük yakıttan oluşan bir tampon kaldı” dedi. Erişiminin İsrail makamları tarafından engellendiğini söyleyen Laerke, “Yakıt sadece Refah üzerinden geldiği için, 1 günlük tampon Gazze Şeridi’ndeki tüm operasyon için geçerli” ifadelerini kullandı.

Baskılar silah akışını yavaşlattı

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail'e sağladığı yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürdü. İsrail ile Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırı konusunda anlaşmazlık yaşayan ABD yönetimi, son dönemde üniversitelerde süren protestolarla da silah satışının durması konusunda baskı altında kalmıştı.

Siyonist eşkiya TIR'ları yağmaladı

Batı Şeria'daki Latrun Sınır Kapısı'nda toplanan Siyonist yerleşimciler, Gazze'ye giden yardım TIR'larını durdurup içindeki erzakları yerlere attı. Araçların lastiklerini de patlatan yerleşimciler, TIR'ların önünde halay çekti. Yerleşimciler,

1 Mayıs'ta da Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıda bulunmuştu.

4 AYLIK BEBEĞİ KATLETTiLER

Refah kentine düzenlenen yoğun hava bombardı-manında Kışta ailesinden 4 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Bebeğin yakınları büyük üzüntü yaşadı.







