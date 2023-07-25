|
Dünya

Büyük sömürge düzeni yıkılıyor: Mali'de Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı

Fransa'nın Afrika'da uyguladığı sömürge politikalarına karşı ülkede yeni bir karar alındı. 1960'tan bu yana kullanılan Fransızca resmi dil olarak kullanılmayacak.

09:08 . 25/07/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Mali, sömürgeye karşı gözünü açtı.

Batı Afrika ülkesi olan Mali, uzun yıllar ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı harekete geçti.

Ülkede resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili olmuştu.

Fransızca artık resmi dil değil

18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 'evet' oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Yeni naasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Ulusal dil statüsündeki diller

Ülkede konuşulan 70 yerel dilin arasından 13 tanesini ulusal dil statüsünde bulunuyor.

Bu diller kurum, eğitim ve idari işlerde kullanılabiliyor.

İşte ulusal statüde kullanılan diller:

"Bambara, Bobo, Bozo, Dogon, Fulanice, Maure, Miniyanka, Malinke, Sarakole, Sonrhai, Senoufo, Khassonke ve Tamashek."


#Mali
#Fransızca
#Afrika
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin açıklama