Büyük sömürge düzeni yıkılıyor: Mali'de Fransızca resmi dil olmaktan çıkarıldı

Mali, sömürgeye karşı gözünü açtı.

Batı Afrika ülkesi olan Mali, uzun yıllar ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı harekete geçti.

Ülkede resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili olmuştu.

Fransızca artık resmi dil değil

18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 'evet' oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Yeni naasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Ulusal dil statüsündeki diller

Ülkede konuşulan 70 yerel dilin arasından 13 tanesini ulusal dil statüsünde bulunuyor.

Bu diller kurum, eğitim ve idari işlerde kullanılabiliyor.

İşte ulusal statüde kullanılan diller:

"Bambara, Bobo, Bozo, Dogon, Fulanice, Maure, Miniyanka, Malinke, Sarakole, Sonrhai, Senoufo, Khassonke ve Tamashek."







