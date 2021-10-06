Buzullarda bin 300 yıllık kayak takımı keşfi

Norveç’in batısındaki Digervarden buz yamacında bulunan kayak tahtasının tarihte en eski ve en iyi korunmuş kayak tahtası olduğu ifade ediliyor. İlk kayak tahtası, arkeologlar tarafından bölgede 2014’te, diğeri ise 7 yıl sonra bulundu.

Keşfe ilişkin yayınlanan makalede, bulunan kayak tahtasının 187 santimetre uzunluğunda ve 17 santimetre genişliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

DHA

Öte yandan son keşfin, 2014’te bulunandan 17 santimetre daha uzun, 2 santimetre daha geniş olduğu belirtildi.

DHA

“İNANILMAZ BİR KEŞİF YAPTIK”

Secrets of Ice’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Norveç'teki Digervarden buz yamacında inanılmaz bir keşif yaptık. Dünyanın en iyi korunmuş kayak çiftini bulduk! 1300 yaşında ve her ikisi de iyi korunmuş” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, ikinci kayak tahtasının, ilkinin 4-5 metre yakınlarında bulunduğu aktarıldı.

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DHA

“KAYAK TAHTALARININ HİKAYESİ BİLİNMİYOR”

Yayınlanan makalede, kayak tahtaların hikayesini anlamaya çalışmanın zor olduğu ifade edilerek, “1300 yıl önce Digervarden Dağı'nda neler olduğunu anlamaya çalışmak, bu noktada spekülasyondan öteye gidemiyor. Birkaç olası senaryo var. Bir avcı kayakları geride mi bıraktı? Belki ani bir kar yağışı onları kara gömdü? Muhtemelen avcı, geri geldiğinde yolu bulabilmeyi kolaylaştırmak için kayakları karda dik olarak yerleştirirdi. Belki de küçük bir çığ düşmüş olabilir” denildi.

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FOTOĞRAF 13 ​Büyük İskender’in ölümünden sonra komutanlarından Seleucus I. Nikator tarafından M.Ö. 300’lü yıllarda kurulan, birçok medeniyete de ev sahipliği yapan Antakya, içinde barındığı tarihiyle dikkat çekiyor. Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan tünel de bunlardan biri. Dar bir girişe sahip, içeriye doğru insan sığacak şekilde genişleyen tarihi tünelin yaklaşık 8 kilometrelik su iletim hattına ait olduğunu söyleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, “Dursunlu tüneli, Antakya’nın özellikle 2’nci yüzyıl ile 4’üncü yüzyıl arasında nüfusunun yoğun olduğu, en zengin ve en müreffeh olduğu döneme ait su temin hatlarından bir tanesine aittir. Bu hatlar kayaya oyulmuş tüneller, su köprüleri, örme kanallar şeklinde inşa edilmekte, kente kadar suyu taşımaktadır dedi. Tünellerin eninin 60-70 santim olduğunu, yüksekliğinin ise 1 metre 70 santime kadar çıktığını belirten Prof. Dr. Hatice Pamir, “Dördüncü yüzyılda Antakya, Roma İmparatorluğu’nun en büyük üç metropolisinden biri ve eyalet merkezidir ve Roma senatosunda temsil ediliyor. İskenderiye, Roma ve Antakya o dönem dünyasının en büyük ve zengin metropolleridir. Yoğun nüfusa sahip Antakya' da suya duyulan ihtiyaç nedeniyle su yolları inşa edilmiştir. Tabii bu tünellerin en büyük finans kaynağı Roma olsa da bu tünellerin yapımı ile ilgili tek bir imparator adı veremeyiz, o zamanlarda bir ithaf yazıtı olmadığı için bilemiyoruz diye konuştu. 'KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR' <br> <br> Bazı noktalarda zamanla çökmeler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Pamir, “Bu kentin su yolları, tünelleri, köprüleri bize Antikçağ Antakya’sının görkemini ve muhteşemliğini yansıtıyor. Dolayısıyla bu kanıtları korumak hepimizin için borcudur, hepimiz bunu kendimize görev edinmeliyiz. Çünkü biz Antakya’yı anlatabileceksek sonraki kuşaklara ve dünyaya, ancak bu arkeolojik kalıntılarıyla anlatabiliriz. Yoksa Antakya bir düş, bir hayal ülkesi gibi kalır sadece” ifadelerini kullandı. 'TARİHLE İÇ İÇESİNİZ' Tünel içinde tavandan akan su damlacıklarının zamanla donduğunu gördüklerini söyleyen doğa yürüyüşçüsü Arif Günyaşar da, “İçerideki sıcaklık, ortalama 17-18 derece, çok güzel bir havası var. Böyle yerleri keşfetmeyi seviyorum. Bu bölgede yer yer, eskiden kazılan mağara ve tüneller karşımıza çıkıyor. Biz de onları görmek için her hafta sonu bu bölgelere yürüyüş düzenliyoruz. Bu bölgeler, turizme kazandırılıp yürüyüşler düzenlenebilir çünkü çok heyecan verici bir bölge, tarihle iç içesiniz” diye konuştu. Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Şaşkına çeviren keşif: Tarihi tünel doğa yürüyüşçülerinin uğrak mekanı oldu Hatay'da Roma İmparatorluğu döneminde Harbiye bölgesinden Antakya'ya su taşımak için inşa edildiği tahmin edilen tünel, doğa yürüyüşçülerinin ve medeniyet kaşiflerinin uğrak mekanı oldu.

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