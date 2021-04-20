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Dünya Çadda Cumhurbaşkanı İdris Deby Itnonun hayatını kaybetmesi sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi
AFRİKA

Çad’da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesi sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Çad’da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun cephe hattındaki çatışmada ölmesinin ardından kurulan askeri geçiş konseyinin başına, oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno getirildi. Deby’nin ölümünün ardından ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi İHA
Çad’da Cumhurbaşkanı İdris Deby Itnonun hayatını kaybetmesi sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby Itno

Orta Afrika ülkesi Çad’ın Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno’nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Çad ordusu tarafından yapılan yeni bir açıklamada, Deby’nin 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyinin ülkeyi geçici olarak yöneteceği belirtildi.

Sınırlar kapatıldı

Hükümet ve parlamentonun feshedildiği ülkede ordu, geçiş döneminin ardından demokratik seçimlerin yapılacağını duyurdu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve sınırların geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

  • Idriss Deby Itno, ilk kez 1990 yılında Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamış, 11 Nisan’da düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 79,32’sini kazanarak yeniden seçimi kazanmıştı.

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