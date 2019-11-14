Dünya Çadırlarını topladılar Pakistanda hükümet karşıtı eylemciler İslamabadı terk ediyor
ASYA

Çadırlarını topladılar: Pakistan'da hükümet karşıtı eylemciler İslamabad'ı terk ediyor

Çadırlarını topladılar: Pakistan'da hükümet karşıtı eylemciler İslamabad'ı terk ediyor

Protestolara destek veren Pakistan Halk Partisi, yönettiği Sindh eyaletinde yol kapatma eylemlerine izin vermeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Muhalifler iki haftadır oturma eylemi yapmıştı.
Muhalifler iki haftadır oturma eylemi yapmıştı.

Pakistan'da muhalefetin başkent İslamabad'daki hükümet karşıtı protestoları sona erdirip ülke geneline yayma kararının ardından iki haftadır oturma eylemi yapan muhalifler kenti terk etmeye başladı.

Muhalifler, otoyolları kapatmıştı.
  • Hükümeti protesto eden muhalefet partilerinin başını çeken İslam Alimleri Cemiyeti-Fazl (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman dün yaptığı açıklamayla İslamabad'ın Peşaver Mor bölgesindeki oturma eylemini sona erdirme ve protestocuların ülke genelinde önemli otoyolları kapatma kararını açıklamıştı.

Muhalifler otoyolda kurdukları çadırları topluyor.

Kararın ardından dün gece oturma eyleminin yapıldığı Keşmir otoyolu ve çevresini boşaltmaya başlayan eylemciler bu sabah da kurdukları çadırları toplamaya devam etti.

Çadırların kalkmasından sonra bölgenin durumu.

"Yol kapatmalara izin verilmeyecek"

Protestoları ülke geneline yayma kararı alan muhalefet partilerinin yol kapatma kararına protestoları destekleyen Pakistan Halk Partisinden (PPP) olumsuz yanıt geldi.

Muhalifler, bölgeyi terk ediyor.

Ülkenin ekonomik ve ticari başkenti Karaçi'nin bulunduğu Sindh eyaletinde iktidarda bulunan PPP'nin eyalet Enformasyon Bakanı Said Gani, yol kapatmalara izin vermeyeceklerini belirterek, "Eğer bir grup hükümeti protesto için halkın yaşantısını zorlaştıracak yol kapatma eylemlerine girişirse buna müsaade etmeyiz. Vatandaşın rahatsız olmasını engellemek ve günlük ticari hayatın devamını sağlamak eyalet hükümeti olarak görevimizdir" dedi.

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