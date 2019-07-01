Cammu Keşmir'de otobüs uçuruma yuvarlandı: 33 ölü

Gündem

Hırsızlıktan sabah bırakıldılar akşam tutuklandılar

Mersin’in Bozyazı ilçesinde muz çalarken yakalanan 2 kişi, sabah çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıkları günün akşamında bir kez daha muz çalarken yakalanan şahıslar, bu sefer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.