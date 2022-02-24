Dünya Canlı yayında patlama sesi Muhabirin zor anları
ASYA

Canlı yayında patlama sesi: Muhabirin zor anları

Putin'in Donbas'a askeri operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna Başkanti Kiev ve diğer pek çok kentte patlama sesleri duyuldu. CNN International muhabiri anons geçerken patlama sesleri kayıt altına alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Canlı yayında patlama sesi: Muhabirin zor anları
Cnn muhabiri canlı yayında zor anlar yaşadı.

Putin'in Donbas'a askeri operasyon emri vermesinin ardından Ukrayna Başkanti Kiev ve diğer pek çok kentte patlama sesleri duyuldu.

CNN'in Uluslararası muhabiri Matthew Chance sabahın erken saatlerinden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'den canlı yayındaydı.

Yayın esnasında patlama seslerini duyan Chance yere eğildi.

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ŞEY GERÇEK OLDU

Başkentin merkezinden biraz uzakta olduğunu belirten, Chance sabahın erken saatlerinden itibaren 7-8 patlama sesi duyulduğunu bildirdi ve "Bu patlamalara kadar Ukrayna'da çok sessiz bir gece hakimdi. Birkaç saat öncesine kadar düşünülemez olduğunu düşündüğümüz şey, şimdi gerçek oldu" dedi.

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