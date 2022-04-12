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Dünya Canlı yayında Savaşa hayır pankartı açan Rus gazetecinin yeni adresi belli oldu
AVRUPA

Canlı yayında 'Savaşa hayır' pankartı açan Rus gazetecinin yeni adresi belli oldu

Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında “Savaşa hayır” yazılı pankart açan gazeteci Marina Ovsyannikova Rusya-Ukrayna savaşını protesto etmişti. Dünyada büyük yankı uyandıran bu olay sonrası Rusya’da gözaltına alınarak 14 saatlik sorgusunun ardından 30 bin ruble (yaklaşık 4 bin 100 TL) kefaletle serbest bırakılmıştı. Gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gelen iltica teklifini reddederek Rusya’da kalacağını duyurmuştu. Ancak dün Alman gazetesine transfer olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Canlı yayında Savaşa hayır pankartı açan Rus gazetecinin yeni adresi belli oldu
Canlı yayında 'Savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteci geniş yankı uyandırmıştı.

Ovsyannikova, Rusya’nın, Ukrayna’yı işgalinin ardından ülke içinde medyayı susturmasını Protesto etmek amacıyla böyle bir eyleme imza atmıştı. Olay dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırmış, Ovsyannikova Rusya’da gözaltına alınarak 14 saatlik sorgusunun ardından 30 bin ruble (yaklaşık 4 bin 100 TL) kefaletle serbest bırakılmıştı. Ancak Ukrayna işgali sonrası Rusya’da çıkarılan sert basın kanunu kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılabileceği ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu.

MACRON’U REDDETTİ

Gözaltı sürecinin ardından Channel One’daki görevinden istifa eden 43 yaşındaki Rus gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gelen iltica teklifini reddederek Rusya’da kalacağını duyurmuştu. Ancak dün Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Marina Ovsyannikova’nın freelance muhabir olarak işe başladığını açıkladı. Ovsyannikova’nın Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden haber yapacağı, gazete ve televizyon kanalı için düzenli yayınlar hazırlayacağı da belirtildi.

Rus kanalında
OYNAT 00:18
Rus kanalında "Savaşa hayır" pankartı gösterilince canlı yayın kesildi
Rusya'da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, 'savaşa hayır' yazılı pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.


ÖZGÜRLÜK GÖREVİ

Die Welt’in Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Marina Ovsyannikova’yı zorlu bir zamandaki cesareti için tebrik ederek, devlet baskısına rağmen en önemli gazetecilik erdemlerini savunduğunu belirtti. Marina Ovsyannikova ise Die Welt’in de tıpkı Ukrayna’daki cesur insanlar gibi özgürlüğü savunduğunu söyleyerek, “Bir gazeteci olarak, özgürlük için ayağa kalkmayı görevim olarak görüyorum” dedi.

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