​Cansuyu Derneği Suriye’de briket evler inşa etti.

Sınır komşumuz Suriye’de uzun yıllar devam eden çatışmalar ve katliamlar neticesinde evlerini terk edip zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren insanlar için acil insani yardım ihtiyacı devam ediyor. Özellikle soğuk hava koşullarının sert şekilde hissedildiği şu günlerde, kamplardaki insanlık dramı devam ediyor. Hayırseverler ile yardıma muhtaçlar arasında köprü vazifesi gören Cansuyu Derneği’de bölgedeki mağduriyeti gidermek için büyük çaplı yardım organizasyonu düzenledi.

200 briket ev inşa edildi

Son yılların en soğuk kış mevsimini yaşayan Suriye’deki mazlumların en büyük problemlerinin başında barınma problemi geliyor. Özellikle soğuk hava şartlarından dolayı insanlar yaşama tutunmaya çalışıyor. Daha önce bölgede çadırkent kuran ve binlerce insana sığınak olan Cansuyu Derneği de daha kalıcı çözümler için planladığı ve AFAD ve TDV ile koordineli şekilde bir süredir inşasını sürdürdüğü briket evleri tamamlayıp bölge halkının hizmetine sundu. Azez bölgesine bağlı Mukavveme Kamplarında AFAD’ın belirlediği alan üzerine inşa edilen ve yapımı tamamlanan 200 eve çadırlarda yaşam mücadelesi veren 200 aile yerleşecek.

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Binlerce Suriyeliye 1 aylık yiyecek temini sağlandı

Cansuyu ekipleri Suriye’nin Kefercenne bölgesinde binlerce savaş mağdurunun faydalanacağı gıda kolileri dağıttı. İçerisinde kuru gıda malzemeleri ile temel yiyecek ihtiyacının karşılanacağı gıdalar 1 ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. Gıda kolileri ile birlikte battaniye dağıtımları gerçekleştiren ekipler bölgedeki halkın yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gönderildi

11 yıldır devam eden savaşlar sonrası Suriyelilerin yaşam mücadelesi devam ediyor. Bölgenin zor şartlarını hafifletmek ve Suriyeli kardeşlerinin yaralarını sarmak için Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar gönderildi. Cansuyu ekipleri bu yardımları büyük bir titizlikle muhtaçlara ulaştırdı. Afrin kırsalındaki Kefercenne bölgesi ile Azez bölgelerinde binlerce insanların yakacak ihtiyacını karşılamak için kömür dağıtımı gerçekleştirildi. Kömür ve gıda haricinde; kışlık giyecek, battaniye, bot, çocuklara kırtasiye ve kreş malzemeleri dağıtıldı. Cansuyu ekipleri, bölgedeki faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor.

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"Suriyeli kardeşlerimize desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Suriye Acil Yardım Organizasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Derneğin Ankara Temsilcisi Mehmet Savaş:" Cansuyu olarak Suriye’de savaşın başladığı 2011 yılından itibaren bölge insanına desteklerimizi aralıksız sürdürdük ve yaralarına merhem olmaya çalıştık. Şimdi, yeniden buradaki kardeşlerimizin acılarını ve zor şartlarını hafifletmek için Türkiye’den emanet edilen yardımlarımızı getirdik.

Suriye, son yılların en soğuk kışını yaşıyor. İnsanlar ısınmakta ve barınacak yer noktasında sıkıntı yaşıyor. Derneğimiz AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı ile koordineli şekilde barınma sorunu çözmek için inşa ettiği Briket evleri tamamladı ve bu evler 200 ailemize sıcak yuva olacak. Ayrıca geniş çaplı bir yardım çalışması gerçekleştirdik.

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Azez ve Kefercenne bölgelerinde kömür, gıda, battaniye, kışlık giysi, kışlık bot gibi acil yardım malzemelerimizi binlerce kardeşimize ulaştırdık. Okul öncesi eğitimi gören çocuklara kırtasiye ve kreş malzemeleri dağıttık. Bizler, Suriyeli kardeşlerimizin acısını paylaşıyor ve yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.