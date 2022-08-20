Cansuyu Gazze'ye Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi kuruyor

Dünyanın birçok noktasında kalıcı eserler ile ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmaya çalışan Cansuyu Derneği, Gazze’de de ihtiyaç sahiplerinin meslek edinerek, iş sahibi olmalarını sağlamak için önemli bir projeyi tamamlamak üzere. Yıllardır, İsrail işgali ve ambargosunda yaşayan Filistin, Gazze’de Cansuyu Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan ‘Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi’nin inşaatında sona yaklaşıldı.

BİN METREKARELİK BİR ALAN ÜZERİNDE KURULDU

Cansuyu Derneği tarafından yapılan ‘Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi’ inşaatı Gazze Şehri’nin doğu tarafında yıkık ve harap şekilde bulunan eski Mesleki Eğitim Merkezi binasının yerine yapılırken, bina 3 kat olarak, her katıda bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlandı. Binanın zemin katında yönetim ofisi ve ana giriş, demircilik atölyesi, marangoz atölyesi, oto elektrik, mekanik ve tesisat atölyesi, sosyal hizmet uzman odası, servis odaları, mescit ve binanın ana deposu bulunurken, birinci katında sıhhi tesisat atölyesi, ev elektrik atölyesi, alüminyum atölyesi, eğitim sınıfları, teknik resim salonları, bilgisayar sınıfı, çok amaçlı salon ve hizmet odaları bulunuyor. İkinci katında ise dikiş-nakış atölyesi, kuaför salonu, rehberlik odası, sosyal hizmet uzmanı odası, eğitim sınıfları, yemekhane, mutfak ve hizmet binalarını bulunmakta.

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EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAMAYAN ÇOCUKLARIN MESLEK SAHİBİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Yürütülen proje ile ilgili açıklamada bulunan Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Cansuyu Derneği’nin kurulduğu günden bugüne Filistin halkının yaralarını sarmak için birçok proje yürüttüğüne dikkat çekerek, “Sona yaklaşılan ‘Oğuzhan Asiltürk Mesleki Eğitim Merkezi’ projemiz ile işgal ve ambargo altında yaşamına devam eden Gazze halkının bir nefes almasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu proje ile, okullarda eğitim hayatını tamamlayamayan kız ve erkek çocukların eğitimlerini tamamlaması ve nitelikli bir şekilde meslek sahibi olmaları için bir kapı aralamak istiyoruz. Proje için ise hayırseverlerimizden destek bekliyoruz” dedi.

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