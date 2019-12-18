Cansuyu Sierra Leone’de sünnet organizasyonu gerçekleştirdi

Batı Afrika Ülkesi olan Sierra Leone’de binlerce çocuğu sünnet ettiren Cansuyu Derneği, Kamerun'daki ilk sünnet faaliyetinin ardından bu alandaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kono bölgesinde Türkiye’den götürdüğü hekimler eşliğinde uygun sağlık ortamları oluşturularak binlerce Sierra Leoneli çocuğun sünneti yapıldı. Yıl içerisinde on binlerce Afrikalı çocuğu sünnet ettirmeyi hedefleyen Cansuyu, hijyen ve sağlık açısından büyük sorun teşkil eden bu alana, hayırseverlerin desteği ile yardımlarını ulaştırıyor.

Bölgede yapılan Organizasyon hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden Fırat Aydın şunları kaydetti: