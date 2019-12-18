Cansuyu Sierra Leone’de sünnet organizasyonu gerçekleştirdi

Batı Afrika Ülkesi olan Sierra Leone’de binlerce çocuğu sünnet ettiren Cansuyu Derneği, Kamerun'daki ilk sünnet faaliyetinin ardından bu alandaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kono bölgesinde Türkiye’den götürdüğü hekimler eşliğinde uygun sağlık ortamları oluşturularak binlerce Sierra Leoneli çocuğun sünneti yapıldı. Yıl içerisinde on binlerce Afrikalı çocuğu sünnet ettirmeyi hedefleyen Cansuyu, hijyen ve sağlık açısından büyük sorun teşkil eden bu alana, hayırseverlerin desteği ile yardımlarını ulaştırıyor.
Bölgede yapılan Organizasyon hakkında açıklama yapan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden Fırat Aydın şunları kaydetti:
- “Sierra Leone’nin Kono bölgesindeyiz. Buraya Türk hekimlerimiz ve Cansuyu Gönüllülerimiz ile beraber faaliyetlerimizin 21. kolu olan sünnet organizasyonumuzu gerçekleştirmek için geldik. Afrika’da maalesef hijyenik şartlar oluşmadığından ve sağlık alanındaki yetersizlikten dolayı sünnet durumu büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Sünnetler ilkel şartlarda yapılıyor buda daha sonrasında sıkıntıların yaşanmasına sebep oluyor. İnşallah bu organizasyonumuz ile bu alandaki sıkıntıya çözüm olacağız.”