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Dünya Azerbaycan ordusu Ermenistana ait hedefleri imha etti
ASYA

Çatışma hattında son durum: Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan, 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir komuta kontrol aracı, bir komuta merkezi, 2 kamyon, bir tankı daha imha etti.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti.
Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha ettiği açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir komuta kontrol aracı, bir komuta merkezi, 2 kamyon, bir tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi.

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Ermenistan uçağı düşürüldü
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Ermenistan uçağı düşürüldü

Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi

Azerbaycan’ın Gubadlı bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerin görüntülerini paylaştı.


Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi
OYNAT 00:59
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi
Azerbaycan'ın Gubadlı bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerin görüntülerini paylaştı.
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