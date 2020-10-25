Çatışma hattında son durum: Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan, 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir komuta kontrol aracı, bir komuta merkezi, 2 kamyon, bir tankı daha imha etti.

Haber Merkezi 25 Ekim 2020, 17:28 Son Güncelleme: 25 Ekim 2020, 17:36 İHA