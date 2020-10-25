Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait hedefleri imha etti.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha ettiği açıklandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a ait 2 topçu bataryası, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir komuta kontrol aracı, bir komuta merkezi, 2 kamyon, bir tank ve birkaç atış noktasını imha ettiğini bildirdi.
Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi
Azerbaycan’ın Gubadlı bölgesinde Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan köyler görüntülendi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Gubadlı bölgesinde Ermenistan işgalinden kurtardığı köylerin görüntülerini paylaştı.