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Dünya Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar bidondan yapılmış sallarla nehri geçerek Sudana sığınıyor
AFRİKA

Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar bidondan yapılmış sallarla nehri geçerek Sudan’a sığınıyor

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinden komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini geçti. Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, Sudan'ın doğusundaki Tekeze Nehri'ni bidondan yapılmış sallarla geçmeye çalışıyor. Sudan'a sığınan Etiyopyalı mülteciler, barınma, gıda ve su gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyarken, binlerce kişi eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum yaşıyor

Haber Merkezi AA
Etiyopyalılar, bidonlardan yapılan sallarla eşyalarını ve ailelerini karşıya geçirmeye çalışıyor.
Etiyopyalılar, bidonlardan yapılan sallarla eşyalarını ve ailelerini karşıya geçirmeye çalışıyor.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde, federal hükümet güçlerinin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) yönelik sürdürdüğü operasyonda yaşanan çatışmalar nedeniyle komşu ülke Sudan'a sığınanların sayısı 52 bini aştı.

Çatışmalardan kaçan Etiyopyalılar, önce Sudan'ın doğusundaki Kesele Eyaleti'nin Hamdayit bölgesindeki Tekeze Nehri kıyısına ulaşırken, sonrasında bidonlardan yapılan sallarla eşyalarını ve ailelerini karşıya geçirmeye çalışıyor.

Sudan'a sığınan Etiyopyalı mülteciler, barınma, gıda ve su gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopyalı mültecilerden Fesseha Berhanu (32), yaptığı açıklamada, "Etiyopya'daki çatışmalardan kaçarak Sudan'a gelmek isteyenler nehri geçmeye çalışıyor. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

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Sudan'a sığınan Etiyopyalı mülteciler, barınma, gıda ve su gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyarken, binlerce kişi eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum yaşıyor.

Diğer bir mülteci Embrsidur Berhani (38) ise insanların bidonlardan yapılmış sallarla nehri geçmeye çalıştığına dikkati çekti.

Berhani, "Yaşlı insanlar, kadınlar ve çocuklar, birbirine bağlanmış bidonlar üzerinde tehlikeli bir şekilde nehri geçmeye çalışıyor." diye konuştu.

Sudan’daki Etiyopyalı mülteciler yardım bekliyor
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Sudan’daki Etiyopyalı mülteciler yardım bekliyor

Hamdayit 36 binden fazla mülteciyi ağırlıyor

Sudan Mülteciler Komiserliği’ne göre, Hamdayit bölgesinde 36 binden fazla mülteci bulunuyor.

Etiyopyalı mültecilerin eşyalarını dahi alamadan kaçtıklarını dile getiren Berhani, Sudanlılara, ölümden kaçan bu insanlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yerel ve uluslararası yardım kuruluşlarının yanı sıra Türkiye merkezli insani yardım kuruluşları da barınma ve gıda yardımında bulunuyor.

UNICEF'ten acil yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Tigray'daki çatışmalar nedeniyle yardıma muhtaç milyonlarca kişinin mağdur olduğunu belirtilerek, insani yardımlar için acil sürdürülebilir ve koşulsuz erişim çağrısı yaptı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişi hayatını kaybetti.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

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