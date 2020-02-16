Çavuşoğlu: Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da ateşkesin bağlayıcı şekilde sağlanmasının bundan sonraki siyasi süreç için önemli olduğunu belirterek, "Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık" dedi.

Haber Merkezi 16 Şubat 2020, 14:33 Son Güncelleme: 16 Şubat 2020, 14:40 AA