Çavuşoğlu: Kosova'daki FETÖ varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile yüz yüze ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Kosova'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, beş ülkeyi kapsayan Balkan turunun son noktasında olduklarını, yaptıkları görüşmelerden son derece memnun kaldığını, dün akşam çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini anımsattı.

KOSOVA'YA FETÖ UYARISI

Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili yaptığı dikkat çeken açıklamada ise "Tek sınama diyebiliriz, onun dışında bizim hiçbir problemimiz yok. Çünkü bu FETÖ varlığı ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Bunu burada söylemeden geçemeyeceğim. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini, aynısını Kosova'da da uyguluyor, bunları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla ilerlediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşmamız 2019 yılında yürürlüğe girdi. Bazı art niyetli çevreler bu serbest ticaret anlaşması aleyhine kampanyalar yaptılar, bunu gördük. Ama bu anlaşmaların ekonomik ilişkilerimize katkısı ortada. Geçen sene ticaretimiz yaklaşık yüzde 53 artış gösterdi. Kosova'nın da Türkiye'ye ihracatı ikiye katlandı. Bu sene ilk çeyrekte de yaklaşık yüzde 21 artış var Kosova'nın Türkiye'ye ihracatında. Ama biz bu rakamı yetersiz buluyoruz. Kosova'nın Türkiye'ye satabileceği daha fazla ürün olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı artarken, Kosova'nın da Türkiye'ye ihracatının artırmak için beraber çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu doğrultuda Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını bir an önce gerçekleştirmeleri, İş forumlarını düzenli bir şekilde toplayıp iş insanlarını bir araya getirmeleri gerektiğine işaret etti.

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KOSOVA'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 10 BİNDEN FAZLA KOSOVALIYA İŞ İMKANI SAĞLIYOR

Bunu dengelemek için Kosova'daki Türk yatırımlarının artırılması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Buradaki Türk yatırımları bir taraftan istihdam sağlıyor, 10 binden fazla Kosovalıya iş imkanı sağlıyor. 410 milyon dolarlık bir yatırım var şu ana kadar. Ayrıca Kosova'nın üçüncü ülkelere ihracatını da artırıyor. Dolayısıyla elbette Kosova'nın iş insanlarımıza yatırım imkanlarını, şartlarını artırdıkça ve geliştirdikçe firmalarımız daha da fazla yatırım yapacaktır. Bu konularda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İş insanlarımızı biz de ticaretimizi ve yatırımları artırmak için teşvik ediyoruz. Bir kahve firmasının da Türkiye'de yatırım yaptığını öğrendim buraya gelirken. Ondan da memnuniyet duydum. Kosova'nın Türkiye'de görünürlüğü bakımından da bu anlamda firma olarak, özel sektör olarak önemli." dedi.

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"FETÖ VARLIĞI İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ OLUMSUZ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Çavuşoğlu, Kosova'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) varlığının ilişkilerin önündeki en büyük sıkıntı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Tek sınama diyebiliriz, onun dışında bizim hiçbir problemimiz yok. Çünkü bu FETÖ varlığı ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Bunu burada söylemeden geçemeyeceğim. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini, aynısını Kosova'da da uyguluyor, bunları görüyoruz.

Bir taraftan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar, bir taraftan medyaya yatırımlarını artırıyorlar. Diğer taraftan devlet kurumlarına sızma çalışmaları aynı şekilde devam ediyor. Yani Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaptıklarını yapıyorlar. O nedenle bizim için Türkiye olarak, dost ve kardeş Kosova'da bunları görmek üzüntü verici. Kosova'nın kendi güvenliği ve geleceği bakımından da bunların tehlikeli olduğunu görüyoruz. Siz bakmayın bazı ülkelerin size işte bu FETÖ örgütüne destek verin ya da Türkiye'yi dinlemeyin gibi telkinlerine. Yarın hiçbirisinin size bir faydası olmaz. Dolayısıyla kendi güvenliğiniz bakımından da bu önemli."

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"TÜRKİYE OLARAK BU BÖLGENİN 90'LARIN KARANLIK GÜNLERİNE DÖNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Beş Balkan ülkesine ziyaretine de değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Belgrad'da başladık. Orada da aynı mesajları verdik. Biz Priştine-Belgrad yani Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz. Ve diplomasi yoluyla anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Bosna Hersek'teki gelişmeler, bölgedeki gelişmeler, Ukrayna savaşının bölgeye olumsuz yansımaları da var, alınacak dersler de var. Bölgede gerginliğin arttığını gördük. Türkiye olarak bu bölgenin 90'ların karanlık günlerine dönmesine izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Bunun için de her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bölgede tüm ülkelerle iyi ilişkileri olan ve herkesle konuşabilen bir ülke olarak bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Diplomasiyi ön plana çıkaracağız. Dolayısıyla diyalog bölgedeki kalıcı barış ve istikrar için son derece önemlidir."

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Bu arada, basın toplantısı öncesinde Bakan Çavuşoğlu ve Kosova Çevre, Alan Planlama ve Altyapı Bakanı Liburn Aliu arasında Uçuş Frekanslarının Arttırılmasını Öngören Sivil Havacılık Mutabakat Zaptı imzalandı.

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