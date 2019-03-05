Dünya Çeçenistanda kadınlara özel taksi Mekhkari
ASYA

Çeçenistan'da kadınlara özel taksi: Mekhkari

Çeçenistan'da yalnızca kadınlara hizmet verecek, kadın şoförlerin kullandığı taksiler sokaklara çıkıyor. Çeçence'de 'kadın' anlamına gelen 'Mekhkari' adlı taksi hizmeti, yaklaşık 190 bin dolarlık fonu, bir anaokulu ve tamircilik işletmesiyle paylaşacak.

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Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesi güvenlik.
Kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesi güvenlik.

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de yakında 'kadınlara özel' taksiler trafiğe çıkacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kadınlara hizmet verecek bu taksilerin şoförleri de kadın olacak.

  • Projeyi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Zayed Fonu finanse ediyor. Ayrıntılarını Instagram hesabından paylaşan kurum bu uygulamanın 'kadın yolcuların dini standartlar ve geleneklere uygun seyahat etmelerine olanak sağlayacağını' söyledi.

Çeçence'de 'kadın' anlamına gelen 'Mekhkari' adlı taksi hizmeti, yaklaşık 190 bin dolarlık fonu, bir anaokulu ve tamircilik işletmesiyle paylaşacak.

Çeçen lider Ramzan Kadirov 12 yıllık iktidarı boyunca Körfez ülkeleriyle yakın ilişkiler kurdu.

Rus Meduza internet sitesinin haberine göre Zayed Fonu'nun başında da yeğeni Adam Çerhigov var.

En büyük gerekçe güvenlik

Govorit Moskva radyosu, birçok Çeçen kadının dini gerekçeler nedeniyle yanlarında kendilerine eşlik eden bir erkek olmadan seyahat etmekten kaçındıklarını duyurdu.

Ama kadınlara özel taksinin en büyük gerekçesinin güvenlik olduğu belirtiliyor.

Yalnızca kadınlara hizmet veren taksi hizmeti Güney Kore'den Kenya'ya, Hindistan'dan Meksika'ya birçok ülkede uygulanıyor.

Projeyi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Zayed Fonu finanse ediyor.

Rusya durumdan rahatsız

Zayed Fonu'nun Instagram hesabına yorum yapan kadınlardan biri "Güzel fikir, umarım herkes destekler. Kadın yolcuları düşündüklerini gösteriyor. Ama bunu ciddiye alacaksak, kadın şoförlerin de güvenliğini unutmamamız gerekiyor" dedi.

Çeçenistan'daki uygulama Rusya'nın bazı kesimlerinin ise tepkisini çekti. Eleştirenler uygulamayı, 'ayrımcılık', 'muhafazakâr İslam'ın günlük yaşama müdahalesi' olarak görüyor.

Twitter'da bir kadın "Bu feminizm mi, ataerkillik mi? Kafam karıştı" yazdı.

  • Ama çoğu kadın kullanışlı bir yöntem olacağı görüşünde:
  • "Bazen, güvenlik gerekçesiyle yalnızca kadınlara özel taksiye binmek istiyorum. Kadınlar, şiddete eğilimli erkekler yüzünden taksiye binmekten korkmamalı. Ama yine de tacize karşı başta mücadele yollarımız da var."
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