Çekya arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayrakları ve alkışlarla karşılandı

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Prag’taki havalimanında Çek ve Türk halkı tarafından alkışlarla karşılanan ekibe gayretlerinden ötürü teşekkür edildi.
Deprem bölgesine ilk giden ekiplerden olan USAR, AFAD koordinasyonu ile büyük hasarın olduğu Adıyaman'a yönlendirdi. Canla başla günlerce çalışan ekip, arama kurtarma faaliyetlerini bitirip bölgeden ayrıldı. Prag’taki havalimanında Çek ve Türk halkı tarafından alkışlarla karşılanan ekibe gayretlerinden ötürü teşekkür edildi.
Türk ve Çek halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğinin teşkil edildiğini belirten Bağış havalimanında şu ifadeleri kullandı: “Gerek benim için gerek Prag'daki Türk Büyükelçiliği ekibi ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu için çok duygusal bir an yaşıyoruz. Hayat kurtaran ve birçok kişinin de enkaz altında kaybettiği sevdiklerine ulaşmasına yardım ettikten sonra Türkiye'den sağ salim dönen Çek arama kurtarma ekibi üyelerini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Öte yandan, tarihin en büyük ve en güçlü ikiz mega depremlerinden biri tarafından alınan on binlerce canımız için gerçekten büyük üzüntü yaşıyoruz. En önemlisi, bu zor günlerde gerçek dostluklarını ve dayanışmalarını gösteren Çek Cumhuriyeti halkına ve hükümetine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu trajik felaketten birkaç saat sonra, devletimiz tarafından dünyadaki tüm Türk Büyükelçiliklerine başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere yardım talep etme talimatı verildi. Çek Cumhuriyeti'nin Prag ve Ostrava'dan yaklaşık yetmiş deneyimli arama ve kurtarma uzmanını köpekleri ve ekipmanlarıyla birlikte aynı gün görevlendiren ilk ülkeler arasında yer aldığını sizinle paylaşmaktan onur duyuyorum.
Bu kahramanların yaptıklarını umutla, derin bir şükranla ve hayranlıkla takip ettik. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türkiye halkı adına bu kahraman ekibin her bir üyesine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, depremzedelerin ihtiyaçlarını yakından izledikleri ve yardım elleriyle bize ulaşan Başbakan Fiala, Dışişleri Bakanı Lipavský, İçişleri Bakanı Rakušan, Savunma Bakanı Černochová ve Seçilmiş Cumhurbaşkanı General Pavel'e de teşekkür etmek istiyorum. Hem Çek hem Türk hem de uluslararası katkıda bulunan kişiler ve STK'lar, ihtiyacı olanlara yardım etmek için inanılmaz bir insani çaba gösterdi. Onlara yeterince teşekkür edemeyiz. Bununla birlikte, felaketin yol açtığı hasar herhangi birimizin hayal edebileceğinden daha büyük ve tüm Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın toplamından daha büyük bir alanı oluşturan etkilenen on bir şehirde 15 milyondan fazla deprem mağduru desteğimize ve dayanışmamıza ihtiyaç duymaya devam edecek. Lütfen onları dualarınız kadar düşüncelerinizde de tutun ve lütfen dayanışmanızı göstermeye devam edin. Kentsel Arama Kurtarma ekibi USAR'a şükranlarımızı ifade etmek için kelimeler yeterli olamaz. Takım liderleri Jan Němeček'e bir buket çiçek sunmak istiyorum. Teşekkür ederim.”