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Dünya

Çekya arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayrakları ve alkışlarla karşılandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çek Arama-Kurtarma USAR ekibi, ülkesine döndü. Ekibi, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakusan’ın yanı sıra iki ülke vatandaşları ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle karşıladı.

10:47 . 18/02/2023 Cumartesi
DHA
Prag’taki havalimanında Çek ve Türk halkı tarafından alkışlarla karşılanan ekibe gayretlerinden ötürü teşekkür edildi.

Prag’taki havalimanında Çek ve Türk halkı tarafından alkışlarla karşılanan ekibe gayretlerinden ötürü teşekkür edildi.

Deprem bölgesine ilk giden ekiplerden olan USAR, AFAD koordinasyonu ile büyük hasarın olduğu Adıyaman'a yönlendirdi. Canla başla günlerce çalışan ekip, arama kurtarma faaliyetlerini bitirip bölgeden ayrıldı. Prag’taki havalimanında Çek ve Türk halkı tarafından alkışlarla karşılanan ekibe gayretlerinden ötürü teşekkür edildi.


Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı
Çek arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayraklarıyla karşılandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çekya ekibi USAR, ülkesine döndü. Arama kurtarma ekibini, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Vit Rakusan’ın yanı sıra iki ülke vatandaşları karşıladı. Deprem bölgesine ilk giden ekiplerin arasında yer alan Çek arama kurtarma görevlilerini Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılayan Türkler, sevgi ve minnettarlıklarını dile getirdi. Büyükelçi Bağış, yaptığı konuşmada, Türk ve Çek halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğinin teşkil edildiğini belirterek, bu karşılamanın hem kendisi hem buradaki Türk Büyükelçiliği ekibi ve hem de Çek Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu için çok duygusal bir an olduğunu söyledi. Bağış, "Bir yandan, birçok hayat kurtardıktan ve birçok kişinin de enkaz altında kaybettiği sevdiklerine ulaşmasına yardım ettikten sonra Türkiye'den sağ salim dönen Çek arama kurtarma ekibi üyelerini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Öte yandan, tarihin en büyük ve en güçlü ikiz mega depremleri nedeniyle yaşanan on binlerce can kaybı için gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bu zor günlerde gerçek dostluklarını ve dayanışmalarını gösteren Çekya halkına ve hükümetine minnettarlığını sunan Bağış, "Bu kahramanların yaptıklarını umutla, derin bir şükranla ve hayranlıkla takip ettik. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türkiye halkı adına bu kahraman ekibin her bir üyesine teşekkür ediyoruz." dedi.


"Türkiye halkı adına kahraman ekibin her bir üyesine teşekkür ediyoruz"

Türk ve Çek halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğinin teşkil edildiğini belirten Bağış havalimanında şu ifadeleri kullandı: “Gerek benim için gerek Prag'daki Türk Büyükelçiliği ekibi ve Çek Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu için çok duygusal bir an yaşıyoruz. Hayat kurtaran ve birçok kişinin de enkaz altında kaybettiği sevdiklerine ulaşmasına yardım ettikten sonra Türkiye'den sağ salim dönen Çek arama kurtarma ekibi üyelerini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Öte yandan, tarihin en büyük ve en güçlü ikiz mega depremlerinden biri tarafından alınan on binlerce canımız için gerçekten büyük üzüntü yaşıyoruz. En önemlisi, bu zor günlerde gerçek dostluklarını ve dayanışmalarını gösteren Çek Cumhuriyeti halkına ve hükümetine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu trajik felaketten birkaç saat sonra, devletimiz tarafından dünyadaki tüm Türk Büyükelçiliklerine başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere yardım talep etme talimatı verildi. Çek Cumhuriyeti'nin Prag ve Ostrava'dan yaklaşık yetmiş deneyimli arama ve kurtarma uzmanını köpekleri ve ekipmanlarıyla birlikte aynı gün görevlendiren ilk ülkeler arasında yer aldığını sizinle paylaşmaktan onur duyuyorum.

Bu kahramanların yaptıklarını umutla, derin bir şükranla ve hayranlıkla takip ettik. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Türkiye halkı adına bu kahraman ekibin her bir üyesine teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle, depremzedelerin ihtiyaçlarını yakından izledikleri ve yardım elleriyle bize ulaşan Başbakan Fiala, Dışişleri Bakanı Lipavský, İçişleri Bakanı Rakušan, Savunma Bakanı Černochová ve Seçilmiş Cumhurbaşkanı General Pavel'e de teşekkür etmek istiyorum. Hem Çek hem Türk hem de uluslararası katkıda bulunan kişiler ve STK'lar, ihtiyacı olanlara yardım etmek için inanılmaz bir insani çaba gösterdi. Onlara yeterince teşekkür edemeyiz. Bununla birlikte, felaketin yol açtığı hasar herhangi birimizin hayal edebileceğinden daha büyük ve tüm Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'nın toplamından daha büyük bir alanı oluşturan etkilenen on bir şehirde 15 milyondan fazla deprem mağduru desteğimize ve dayanışmamıza ihtiyaç duymaya devam edecek. Lütfen onları dualarınız kadar düşüncelerinizde de tutun ve lütfen dayanışmanızı göstermeye devam edin. Kentsel Arama Kurtarma ekibi USAR'a şükranlarımızı ifade etmek için kelimeler yeterli olamaz. Takım liderleri Jan Němeček'e bir buket çiçek sunmak istiyorum. Teşekkür ederim.”

#Egemen Bağış
#Çekya
#Kahramanmaraş
#Deprem
1 saat önce
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Çekya arama kurtarma ekibi Prag’da Türk bayrakları ve alkışlarla karşılandı
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