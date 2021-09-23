Dünya Çekyada favori adaydan skandal açıklama Müslüman Avrupa ile sorunlarım var
AVRUPA

Çekya’da favori adaydan skandal açıklama: Müslüman Avrupa ile sorunlarım var

Çekya’da gelecek ay gerçekleştirilecek genel seçimlerin favorilerinden Ceska Piratska Strana’nın (Çek Korsanlar Partisi) lideri Ivan Bartos, bir radyoya verdiği röportajda skandal sözlere imza atarak, “Müslüman Avrupa ile sorunlarım var ve bu sorunları çözmek gerekli” dedi.

Haber Merkezi İHA
Çekya’da favori adaydan skandal açıklama: Müslüman Avrupa ile sorunlarım var
Ivan Bartos

Ceska Piratska Strana’nın lideri Ivan Bartos, Çekya’da bir radyoya röportaj verdi.

Röportajında ekonomik ve siyasi konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bartos, Müslümanlar ile göçmen akını konularına da değindi. Bartos, “Almanya ve Fransa gibi yüksek nüfuslu ülkelerde sorunların daha da büyük olduğunu görüyorum. Müslümanlar ve göçmenler Avrupa’ya entegre olamıyorlar. Kendilerine bu ülkelerde kimsenin giremeyeceği bölgeler oluşturuyorlar ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Avrupa olarak bu sorunlara gözlerimizi kapatamayız. Benim bir lider olarak Müslüman Avrupa ile sorunlarım var ve bu sorunları çözmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Çekya Başbakanı Babiş'ten göçe karşı 'kesin çözüm' önerisi: Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim
DÜNYA
Çekya Başbakanı Babiş'ten göçe karşı 'kesin çözüm' önerisi: Bulgaristan-Türkiye sınırına tel örgü çekelim

Bartos’un açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 15 gün sonra gerçekleştirilecek seçimler öncesinde yapılan açıklamaların samimiyetten uzak olduğunu söyleyen kullanıcılar, Bartos’a tepki gösterdi. Bir Twitter kullanıcısı “Yıllarca Paris’te yaşadım ve Müslümanlar tarafından oluşturulan girilemez bölgelere rastlamadım. Bu bence koca bir yalan” derken, bir diğer kullanıcı ise “Eğer ortada bir sorun varsa bunun kesinlikle dinlerle bir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

Bartos’un açıklamaları SPD lideri Tomio Okamura ve Başbakan Andrej Babiş tarafından daha önceki seçim kampanyalarında kullanılan ırkçı açıklamalara benzetildi.

Rusya’dan Çekya’ya misilleme tehdidi
DÜNYA
Rusya’dan Çekya’ya misilleme tehdidi

“Müslüman Avrupa ile sorunum olmayacak”

Ivan Bartos, 2009 yılında ise, “Müslüman Avrupa ile sorunum olmayacak. Keşke dünya gerçekten sınırsız olsaydı, göç doğal bir şeydir ve sınırsız dünya üzerinde insanlar sorunsuzca göç edebilmeli ve barış içinde yaşayabilmelidirler" demişti. Bartoş, 2015 yılındaki göç dalgasında yaptığı açıklamada da, Çekya’nın 18 bin göçmen alması gerektiğini söylemişti. Çekya Korsanlar Partisi, göçmenlerin Çekya’ya kabulü ve sonrasında entegre edilmelerini de içeren kapsamlı bir program sunmuştu.

10,7 milyon nüfusa sahip Çekya’da yaklaşık 20 bin Müslümanın yaşadığı biliniyor. Çekya’daki Müslüman nüfusunu genellikle Balkanlar, Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri (çoğunlukla Özbekistan), Kafkaslar, Kuzey ve Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu gibi farklı bölgelerden gelen kişiler oluşturuyor. Çekya’da yerleşik Müslümanların çoğu lise veya üniversite seviyesinde eğitime sahipler.

Abone Ol Google News
60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

60 yıllık eşini 38 yerinden bıçakladı

​Kızı böyle anlattı: Babam anneme şiddet uyguluyordu
Güne 15 cmkarla uyandılar

Güne 15 cm
karla uyandılar

Doğu Karadeniz'de erken yağan kar şaşırttı.
19 ildeFETÖ operasyonu

19 ilde
FETÖ operasyonu

​51 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Su canavarları<br>istila etti

Su canavarları
istila etti

Hatay'da görenler şaştı kaldı: 'Bir an önce temizlenmeli'
Yıkılacak evi<br>kiralamaya çalıştılar

Yıkılacak evi
kiralamaya çalıştılar

​Kira fırsatçıları depremzedeyi isyan ettirdi.
'Şiddetli<br>kuraklık' alarmı

'Şiddetli
kuraklık' alarmı

​Ağustos ayı analiz raporları yayımlandı.

Binlerce insan evinden oldu

Binlerce insan evinden oldu

​İspanya'da yanardağ kâbusu devam ediyor.
İkisi bebek<br>17 yaralı var

İkisi bebek
17 yaralı var

​Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı.

​Bu gençler dünyayı değiştirecek.

​CHP'den gelen açıklamalar yeni bir boyut kazandı.

​ABD ile gidişat pek hayra alamet değil.

​2,6 milyon belgeden 85 bin kaldı.

​ABD yine bildiğimiz gibi.
Fiyatları biz de<br> denetleyebiliriz

Fiyatları biz de
denetleyebiliriz

​Marketteki fahiş zamları vatandaş da kontrol edebiliyor.
Mesele barınma değil

Mesele barınma değil

​İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.