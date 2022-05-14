Çekya'da ürkütücü deneyim: Yeni rekoru kırdılar

CNN International'ın haberine göre, son iki yıldır yapım aşamasında olan ve Sky Bridge 721 olarak adlandırılan köprü 721 metre uzunluğa sahip.

Avusturyalı bloger Victoria Fellner, "Asma köprünün çok sallanacağından korktum ama o kadar da kötü değildi. Manzara gerçekten etkileyici ve çardaktan aşağıdaki ormanı bile görebilirsiniz! Neyse ki yüksekliklerden korkmuyorum" dedi.





DÜNYA REKORU KIRDILAR

Sky Bridge 721, vadi tabanından 95 metre yüksekte asılı duruyor ve deniz seviyesinden 1,110 ila 1116 metre yüksekliğe konumlanmış durumda.