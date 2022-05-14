Dünya Çekyada ürkütücü deneyim Yeni rekoru kırdılar
AVRUPA

Çekya'da ürkütücü deneyim: Yeni rekoru kırdılar

Dünyanın en uzun asma köprüsü Çekya'nın kuzeydoğusundaki Dolní Morava tatil beldesinde kullanıma açıldı.

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Çekyada ürkütücü deneyim: Yeni rekoru kırdılar
Dolní Morava.

CNN International'ın haberine göre, son iki yıldır yapım aşamasında olan ve Sky Bridge 721 olarak adlandırılan köprü 721 metre uzunluğa sahip.

  • Avusturyalı bloger Victoria Fellner, "Asma köprünün çok sallanacağından korktum ama o kadar da kötü değildi. Manzara gerçekten etkileyici ve çardaktan aşağıdaki ormanı bile görebilirsiniz! Neyse ki yüksekliklerden korkmuyorum" dedi.


DÜNYA REKORU KIRDILAR

Sky Bridge 721, vadi tabanından 95 metre yüksekte asılı duruyor ve deniz seviyesinden 1,110 ila 1116 metre yüksekliğe konumlanmış durumda.

  • Sky Bridge 721, Nepal'in Gandaki eyaletinde yer alan ve Guinness Dünya Rekoru'na sahip asma yaya köprüsü olan Baglung Parbat Yaya Köprüsü'nden 154 metre daha uzun.
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