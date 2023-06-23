Cenin katliamına STK’lardan ortak açıklama: İsrail’e karşı büyük bir boykot başlatalım

“Buradan İslam ülkelerinin liderlerine ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine sesleniyoruz. Türkiye asırlar boyunca bölgedeki barışın ve istikrarın güvencesi olmuştur. Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e, Batı Şeria’ya, Gazze’ye ve Filistin’e musallat olmuş işgal çeteleri artık bir apartheid rejimine dönüşmüştür. İsrail, savaştan, istikrarsızlıktan ve problemden beslenmektedir. Gelin hep beraber apartheid rejimine karşı büyük boykotu başlatalım. İsrail uluslararası siyasette yalnızlaştırılmalıdır. Çünkü İsrail sessizliğimizden güç almaktadır. Cenin’e acilen yeni bir insani yardım koridorunun açılması ve gözlemci heyetlerin bölgeye gönderilerek insani durumun gözlenmesi gerekmektedir.”