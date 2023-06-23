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Dünya

Cenin katliamına STK’lardan ortak açıklama: İsrail’e karşı büyük bir boykot başlatalım

İşgalci İsrail’in Filistin’in Cenin kentine hafta başı düzenlediği saldırıların ardından sivil toplum kuruluşları ortak açıklama yaptı. Boykot çağrısının yapıldığı açıklamada, “Bu saldırılar sadece Cenin’e ya da Filistin’e değil, İslam coğrafyasına ve vicdan sahibi ülkelere yapılmıştır. Cenin’e acilen yeni bir insani yardım koridorun açılması ve gözlemci heyetlerin bölgeye gönderilerek insani durumun gözlenmesi gerekmektedir” denildi.

15:36 . 23/06/2023 Cuma
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STK’lardan İsrail’in Cenin saldırısına tepki.

STK’lardan İsrail’in Cenin saldırısına tepki.

İşgalci İsrail’in sivillere yönelik saldırıları, sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklamasıyla protesto edildi. Basın açıklaması, İHH İnsani Yardım Vakfı, Mavi Marmara Derneği, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD), Özgür-Der, Mazlum-Der, Beytülmakdis Öncüleri Derneği, Filistin İletişimciler ve Medya Derneği, Filistin Dayanışma Derneği ile Kudüs ve Tarihimiz Derneği tarafından düzenlendi.

“Cenin’de 70 yıldır siviller katlediliyor”

Açıklama, Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür tarafından yapıldı. Açıklamada, 70 yıldır Cenin’de sivillerin katledildiği, tarım alanlarının kundaklanarak ekinlere zarar verildiği, şehre giden elektrik ve su yollarının kesilerek bölgenin bir açık hava hapishanesine çevrildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, 3 Nisan 2002 tarihinde işgal güçlerinin Cenin’e yaptığı saldırıda bin 300 masum sivilin katledildiği, yüzlerce kişinin ağır şekilde yaralandığı, çok sayıda kişinin esir alınarak hukuksuz bir şekilde müebbet cezasına çarptırıldığı ve yüzlerce sivilin halen suçsuz bir şekilde İsrail hapishanelerinde bulunduğu tekrarlandı.

“İsrail’e karşı büyük bir boykot başlatalım”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

  • “Buradan İslam ülkelerinin liderlerine ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine sesleniyoruz. Türkiye asırlar boyunca bölgedeki barışın ve istikrarın güvencesi olmuştur. Mescid-i Aksa’ya, Kudüs’e, Batı Şeria’ya, Gazze’ye ve Filistin’e musallat olmuş işgal çeteleri artık bir apartheid rejimine dönüşmüştür. İsrail, savaştan, istikrarsızlıktan ve problemden beslenmektedir. Gelin hep beraber apartheid rejimine karşı büyük boykotu başlatalım. İsrail uluslararası siyasette yalnızlaştırılmalıdır. Çünkü İsrail sessizliğimizden güç almaktadır. Cenin’e acilen yeni bir insani yardım koridorunun açılması ve gözlemci heyetlerin bölgeye gönderilerek insani durumun gözlenmesi gerekmektedir.”



#İsrail
#cenin
#STK
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