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Dünya Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
ASYA

Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor

Çatışmaların başladığı 27 Eylül’den itibaren Terter’e bağlı Şıhakh ve Hasankaya köyleri her gün Ermenistan tarafından saldırıya uğruyor. Azerbaycan’ın cephe hattında bulunan Hasankaya köyünün sakinleri güvenlikleri için evlerini terk etti. Ancak Efgan Hasanov isimli köy sakini evini ve köyünü her şeye rağmen bırakmadı.

Haber Merkezi İHA
Hasankaya köyü sakini Efgan Hasanov.
Hasankaya köyü sakini Efgan Hasanov.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül’den itibaren Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırı başlattı. O tarihten itibaren Hasankaya köyünde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle evlerini terk etti.

Neredeyse tamamen boşalan Hasankaya köyünü terk etmeyen tek kişi ise Efgan Hasanov oldu. Risk bölgesinde yaşayan Hasanov o günden bu yana meydana gelen gelişmeleri anlattı.

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1992 yılında Necmettin Erbakan tarafından Hocalı'da yaşanan vahşetin ardından yardım koordinasyonu için Azerbaycan'a gönderilen ve 28 yıldır orada yaşayan işadamı Hüseyin Büyükfırat, dünden bugüne kardeş ülkede yaşananlara tanıklığını yenişafak.com'a anlattı. Bir gece içerisinde katledilen ve sürgün edilen insanların yaşadığı travmaları anlatan Büyükfırat, 'Türkiye Azerbaycan'ı iyi bilmiyor. Aslında bunun da bir işgal politikası olduğu, zihinlerdeki işgalin, zihinlerdeki duvarların sınırların daha da tehlikeli ve kalıcı olduğunun ispatı. Yoksa Azerbaycan 1990'da özgürleşti, bağımsız bir ülke ama bununla beraber bizim tarih şuurumuz yok edilmiş.' ifadeleri ile milli şuurun yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Ermeni kim ki, biz ondan korkalım”

Ermenistan ordusunun geçici insani ateşkese uymadığını belirten Efgan Hasanov, “Ailemi ve çocukları güvenli bir yere gönderdim. Kendim ise çatışmalar başladığından beri buradayım. Ermeni kim ki, biz ondan korkalım. İnsani ateşkesin 00.00’da başlamasına bakmayarak Ermenistan birlikleri saat 04.00’a kadar saldırılarına devam etti. İki tane mermi bizim mahalleye düştü. Ailemi şehre gönderdim, kendim ise buradayım. Çünkü, çocuklar küçük olduğu için korkuyorlar. Ateşkes olsun veya olmasın ben hep buradayım. 27 Eylül’den beri her gün buradayım. 1 saatlik yemek ve ekmek alıp geri geliyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum, Allah devletimizi, Cumhurbaşkanımızı korusun. Güçlü ordumuz var ordumuza güvenim tam. Burada kalıyorum” diye konuştu.

Çatışmaların başladığı 27 Eylül’den itibaren Terter’e bağlı Şıhakh ve Hasankaya köyleri her gün Ermenistan tarafından saldırıya uğruyor.

Geçici ateşkesi değerlendiren köy sakinleri geçici de olsa evlerini ziyaret etti.

Azerbaycan ve Ermenistan, 18 Ekim’de yerel saatle 00.00’dan itibaren geçici insani ateşkesi kabul etti.
Bu karara rağmen Ermenistan ordusu cephenin farklı noktalarında yerel saatle 04.00’a kadar ateşkes ihlallerini sürdürdü.

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