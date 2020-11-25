Cephede görev yapan Ermeni doktordan çarpıcı itiraf: Hiçbir askerde yoktu!

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda tarihi hezimete uğrayarak Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusu savaşın bitmesinin ardından bu sefer de peş peşe gelen itiraflar ile gündemden düşmüyor.

Cephe hattında görev yapan asker ve komutanların itiraflarının ardından bir itiraf niteliğindeki açıklama da Ermeni doktordan geldi.

ASKERLERDE UYKU TULUMU YOKTU

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sırasında cephede çalışan Ermeni doktor Marina Khachatryan, Ermenistan'a insani yardım adı altında 50 bin uyku tulumu gönderildiğini ancak Karabağ'da görevli Ermeni askerlerin hiçbirinde uyku tulumu olmadığını söyledi.

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Khachatryan'ın iddiası akıllara askerler için gönderilen uyku tulumlarının satılmış olabileceğine yönelik ihtimali de getirdi.

Ermeni doktor Marina Khachatryan'ın yanı sıra askeri hemşire Anait Ohanyan ise ordudaki eksikliklerini ifade ettiği için hükümet tarafından zulüm gördüğünü söyledi.

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