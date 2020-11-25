Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Cephede görev yapan Ermeni doktordan çarpıcı itiraf Hiçbir askerde yoktu
ASYA

Cephede görev yapan Ermeni doktordan çarpıcı itiraf: Hiçbir askerde uyku tulumu yoktu!

Cephede görev yapan Ermeni doktordan çarpıcı itiraf: Hiçbir askerde yoktu!

27 Eylül'de başlayan ve cephe hattında 44 gün süren çatışmaların ardından yenilgiyi kabul ederek işgal atında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan ordusuna ilişkin şok detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Asker ve komutanların ardından bir itiraf da cephede görev yağan Ermeni doktordan geldi. Doktor Marina Khachatryan, Ermenistan'a insani yardım adı altında 50 bin uyku tulumu gönderildiğini ancak askerlerin hiçbirinde uyku tulumu olmadığını belirtirken, cephede görevli Ermeni doktorun itirafı Paşinyan hükümetinin kendi askerlerine bile acımadığını gözler önüne sermiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası kesilmiyor.
Tarihi yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda itirafların ardı arkası kesilmiyor.

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmalarda tarihi hezimete uğrayarak Dağlık Karabağ'dan çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusu savaşın bitmesinin ardından bu sefer de peş peşe gelen itiraflar ile gündemden düşmüyor.

Cephe hattında görev yapan asker ve komutanların itiraflarının ardından bir itiraf niteliğindeki açıklama da Ermeni doktordan geldi.

ASKERLERDE UYKU TULUMU YOKTU

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sırasında cephede çalışan Ermeni doktor Marina Khachatryan, Ermenistan'a insani yardım adı altında 50 bin uyku tulumu gönderildiğini ancak Karabağ'da görevli Ermeni askerlerin hiçbirinde uyku tulumu olmadığını söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kullandığı taktik ABD'yi korkuttu: Çin ve Rusya'da kullanabilir
DÜNYA
Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kullandığı taktik ABD'yi korkuttu: Çin ve Rusya'da kullanabilir
Khachatryan'ın iddiası akıllara askerler için gönderilen uyku tulumlarının satılmış olabileceğine yönelik ihtimali de getirdi.

Ermeni doktor Marina Khachatryan'ın yanı sıra askeri hemşire Anait Ohanyan ise ordudaki eksikliklerini ifade ettiği için hükümet tarafından zulüm gördüğünü söyledi.

Ermenistan'da 'savaş henüz bitmedi' iddiası: Azerbaycan o bölgeyi de alacak!
DÜNYA
Ermenistan'da 'savaş henüz bitmedi' iddiası: Azerbaycan o bölgeyi de alacak!
Abone Ol Google News
Çıldırtanmesajlar için son 5 gün

Çıldırtan
mesajlar için son 5 gün

​500 bin şikayet üzerine bakanlık harekete geçmişti.
Salgının merkezindenkorkutan araştırma

Salgının merkezinden
korkutan araştırma

ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir.
Askerinebile acımamış!

Askerine
bile acımamış!

​Cephede görevli Ermeni doktordan çarpıcı itiraf.
'Sizi çok seviyoruz'

'Sizi çok seviyoruz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yaşındaki Ayda bebek ile görüştü.
Yeni başkanı<br>belirleyecek Türk

Yeni başkanı
belirleyecek Türk

ABD'deki seçimlerin ardından bir ilk de gerçekleşti.
16 adrese<br>şafak operasyonu

16 adrese
şafak operasyonu

Polis ​uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Aşı olanlar dikkat

Aşı olanlar dikkat

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk'ten önemli uyarılar.

Yeni reform<br>dönemi başlıyor

Yeni reform
dönemi başlıyor

İletişim Başkanı Altun değerlendirmelerde bulundu.

Gemiler teyakkuzda

Gemiler teyakkuzda

Benzer bir eylem icra edilebilir.
Kumpasçılar Yüce Divan’da

Kumpasçılar Yüce Divan’da

​Örgüt talimatıyla imza attıkları kararların hesabını verecekler.
Bahçeli'den sert çıkış

Bahçeli'den sert çıkış

'​Pis ellerinizi çekin Cumhur İttifakı'ndan.'
BAE'den Cezayir'e <br>Türkiye tehdidi

BAE'den Cezayir'e
Türkiye tehdidi

​Abu Dabi Veliaht Prensi Zayed mektup gönderdi.
Bu köye<br> muhtar dayanmıyor

Bu köye
muhtar dayanmıyor

​1,5 yılda beş muhtar değişti.
Öğrencilik yıllarını anlattı

Öğrencilik yıllarını anlattı

​TBMM Başkanı Şentop, İnstagram canlı yayınına katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.