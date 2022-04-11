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Dünya Çernihivde nehir kenarında füzeler bulundu
AVRUPA

Çernihiv'de nehir kenarında füzeler bulundu

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ekiplerin çalışması sonucu dün Çernihiv’de nehir kenarındaki sahilde ve suyun içinde füzelerin bulunduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Çernihivde nehir kenarında füzeler bulundu
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi yaptığı açıklamada, patlayıcı uzmanları tarafından Çernihiv’deki Desna Nehri kenarındaki bir sahilde 6 füze tespit edildiğini belirtti.

Füzelerin bir kısmının suda bir kısmının da sahilde bulunduğu ifade edildi.

Ekiplerin, nehri ve söz konusu sahili 9 Nisan’da incelemeye başladığı; bulunan füzelerin bir kısmının infilak ettiği, bir kısmının ise patlamamış olarak bulunduğu açıklandı.

Başka bir füzenin de nehre çok uzak olmayan bir park alanı yakınında bulunduğu belirtilirken, şehrin ve bölgenin mühimmattan arındırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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